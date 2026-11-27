(VTC News) -

Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá di sản và du lịch, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế trong Năm APEC 2027. Người dân cũng được khuyến khích phát huy vai trò là những “đại sứ văn hóa, đại sứ hữu nghị”, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, hiếu khách.

Tại cuộc họp báo về công tác chuẩn bị và định hướng tổ chức Năm APEC 2027 tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch sẽ tập trung vào ba nhóm công việc lớn.

Thứ nhất là tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật và quảng bá di sản. Theo đó, Việt Nam sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm quảng bá tinh hoa văn hóa dân tộc tại các hội nghị địa phương và Tuần lễ Cấp cao; phối hợp tổ chức Tuần Văn hóa, lễ hội đường phố và các hoạt động giao lưu nhân dân. Tại Phú Quốc, dự kiến sẽ có Không gian văn hóa Việt Nam, triển lãm ảnh và các hoạt động giới thiệu tinh hoa ẩm thực.

Ra mắt cổng thông tin điện tử APEC 2027 tại apec2027.vn

Thứ hai là quảng bá du lịch địa phương. Các hội nghị trong khuôn khổ APEC 2027 dự kiến diễn ra tại 7 địa phương gồm Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và An Giang. Gắn với các hoạt động này, Việt Nam sẽ tổ chức những chương trình trải nghiệm du lịch sinh thái, du lịch xanh và du lịch cộng đồng nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của các địa phương.

Thứ ba là xây dựng bộ nhận diện APEC trên các sản phẩm quà tặng, bảo đảm thể hiện được tinh hoa văn hóa dân tộc và bản sắc kinh tế Việt Nam.

Liên quan việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, trước đây Việt Nam từng lựa chọn Hà Nội đăng cai APEC năm 2006 và Đà Nẵng năm 2017. Với lần đăng cai thứ ba, Việt Nam quyết định lựa chọn Phú Quốc, một trung tâm du lịch mới đang vươn lên trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, thông qua lựa chọn này, Việt Nam muốn giới thiệu với quốc tế một điểm đến ven biển đảo năng động, đáng sống, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Về sự tham gia của người dân, các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh mỗi người dân, với tinh thần thân thiện, hiếu khách, hãy coi mình là một “đại sứ văn hóa, đại sứ hữu nghị”.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu nhân dân, kết nối thanh niên, nghệ sĩ và sự đồng hành của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó hơn 50% sinh sống tại các nền kinh tế APEC, cũng được xác định là những kênh quan trọng để lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.