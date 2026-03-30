Những chiến binh giữa rừng già Lang Biang

Sáng 28/3, khu vực về đích Dalat Ultra Trail 2026 rộn vang tiếng hò reo giữa mùi cỏ ướt và cái lạnh đặc trưng Đà Lạt. Những chiếc áo thấm sương, những đôi giày bám bùn hay gương mặt đỏ bừng sau nhiều giờ vượt rừng lần lượt băng qua đích. Họ là những runner rất bình thường nhưng tạo nên bầu không khí đặc biệt cho mùa giải năm nay.

Những tân binh dẫn đầu

Giải đấu do Kailas FUGA tài trợ ghi nhận top runner từ 21–100km đa phần là dân công sở, tranh thủ tập cuối tuần. Mỗi người vào cuộc đua với mục tiêu riêng: người lần đầu thử sức, người chỉ cần về đích trong trạng thái còn đủ sức… cười. Dù cán đích hay dừng giữa chặng, tất cả đều xứng đáng là “chiến binh” rừng già Lang Biang, theo cách của riêng mình.

Cung đường chạy giữa đỉnh Lang Biang cùng vẻ đẹp hùng vĩ, cuốn hút.

Ở cự ly 21km, Nguyễn Xuân Tứ nằm trong top 10 và về đích khá thoải mái, vừa giãn cơ vừa ra hiệu với đồng đội rằng đường chạy “không khoai lắm”. Sau vài phút hồi sức, runner giàu kinh nghiệm này nói rõ hơn: “Đường chạy năm nay khó một cách đồng đều, bắt buộc mình phải nỗ lực trên mỗi bước chạy, chỉ cần lơi chân là bị bỏ lại ngay”.

Theo anh, cái khó không nằm ở dốc gắt hay cung đường quá dễ, mà ở việc buộc runner phải giữ nhịp, tập trung và tỉnh táo xuyên suốt. Với những người từng nhiều lần băng rừng Đà Lạt như anh Tứ, đây là kiểu thử thách rất riêng của giải.

Điều tạo ra nhiều bất ngờ ở khu vực đích 21km lại không hẳn là những gương mặt quen thuộc mà có cả các tân binh sinh viên. Jơ Ngõh Ya Diệp, 22 tuổi, người Chu Ru, sinh viên tại Đà Lạt, mới làm quen trail qua các giải địa phương nên khá hồi hộp trước giờ xuất phát. “Khi xuất phát mình quyết định không nghĩ nhiều nữa, cứ chạy theo cách mình thích. Chưa chạy mà đã sợ thì không đúng tinh thần”.

Diệp cũng tỏ ra thích thú chiếc áo sự kiện siêu nhẹ: “Mặc mà như…không mặc, về đích khoảng 10 phút là mồ hôi bay hết, rất dễ chịu”. Với runner trail, những chi tiết như chất áo hay độ thoáng lại là thứ đọng lại lâu nhất, vì gắn với cảm giác trên từng bước chạy.

Jơ Ngõh Ya Diệp - Nam Vận Động Viên cán đích cự ly 21km đầu tiên.

Về nhất nữ ở cự ly 21km là Nguyễn Thị Thùy Dương (21 tuổi, quê Đồng Nai), sinh viên Trường đại học Thể dục thể thao TP.HCM. Hình ảnh cô gái trẻ về đích mà miệng vẫn còn ngậm một thanh kẹo mút khiến nhiều người bật cười. Dương cười theo, vừa thở vừa kể: “Em không dùng gel năng lượng và viên muối nên đoạn cuối em suýt bị chuột rút”.

Tính luôn Dalat Ultra Trail 2026, Dương mới chỉ chạy trail lần thứ hai. Điều đáng nhớ hơn là cách Dương chia sẻ về mọi người xung quanh: “Em không ấn tượng lắm đâu ạ, chắc do em còn trẻ nên vượt lên được. Các anh chị lớn, dù không về nhất vẫn rất ấn tượng. Chỉ cần hoàn thành đường chạy thì ai cũng là người chiến thắng”.

Nguyễn Thị Thùy Dương - Nữ Vận Động Viên cán đích cự ly 21km đầu tiên.

Những chiến binh vui vẻ giữa đường rừng

Ở Dalat Ultra Trail Kailas FUGA 2026, người đã nhận huy chương vẫn đứng ở hàng rào đích để vỗ tay cho một runner chưa quen. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng nhận định rằng một giải chạy chỉ thực sự sống động khi nó không chia thành hai phần quá rạch ròi: nhóm elite và phần còn lại.

Phần còn lại đó, thật ra, mới là thứ làm nên sự đông vui và gần gũi của giải. Ngọc Khánh, nhân viên văn phòng ở TP.HCM, lần đầu chạy 21km để thử sức khác với thường ngày. Không tập nặng, mỗi tháng chỉ lên núi Dinh 1–2 lần, Khánh đặt mục tiêu đơn giản: hoàn thành chặng và có ảnh đẹp mang về. Ở Dalat Ultra Trail, nhiều người cũng như vậy—không chạy để phá kỷ lục, chỉ cần chinh phục cự ly từng nghĩ là không thể, vậy là đủ vui.

Xuân Anh, nhân viên văn phòng taji TP.HCM, lần đầu thử sức với cự ly 21km và bị hút bởi trail vì vừa thách thức vừa thú vị, đồng thời chọn Đà Lạt nhờ khí hậu dễ chịu. Trong khi đó, chị Như – một điều dưỡng, dù lần đầu dự Dalat Ultra Trail nhưng đã có kinh nghiệm từ các giải trước, mạnh dạn chọn 50km; chị duy trì tập luyện vào cuối tuần và háo hức chờ khoảnh khắc băng qua cung đường Lang Biang, đón bình minh trên núi.

Câu chuyện dung dị của đa số người dự Dalat Ultra Trail có lẽ chính là tinh thần Dalat Ultra Trail giữ được qua nhiều mùa giải. Một bên là những gương mặt mạnh, có thành tích, có chiến thuật rõ ràng. Một bên là rất nhiều người bình thường bước lên đường chạy với những lý do nghe rất gần gũi, dung dị, đời thường.