8 nguyên tắc thiết kế sân vườn đẹp

(VTC News) -

Sân vườn không chỉ là nơi thư giãn mà còn là điểm nhấn quan trọng thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống của gia chủ. Một sân vườn thiết kế đẹp, khoa học sẽ mang lại cảm giác hài hòa, gần gũi với thiên nhiên, đồng thời nâng tầm giá trị ngôi nhà.

Để có một sân vườn đẹp, gia chủ cần lưu ý một số nguyên tắc thiết kế sau:

Cảnh quan sân vườn thống nhất

Để tạo sự độc đáo riêng cho khu vườn, tính thống nhất cần ưu tiên hàng đầu khi thiết kế. Gia chủ có thể chọn phong cách Nhật Bản, châu Âu, Trung Quốc hoặc đồng quê...nhưng cần thống nhất về màu sắc, kết cấu.

Cân bằng và hài hòa

Thiết kế sân vườn cần đảm bảo sự hài hòa và cân bằng. (Ảnh: 3A Design)

Một trong những yếu tố quan trọng trong thiết kế sân vườn là sự cân bằng. Cây cối, tiểu cảnh, hồ nước, lối đi phải được sắp xếp hợp lý, tạo cảm giác tự nhiên nhưng vẫn có sự đối xứng nhất định.

Gia chủ nên chọn loại cây có chiều cao, màu sắc hài hòa với tổng thể kiến trúc ngôi nhà. Nếu nhà theo phong cách hiện đại, nên ưu tiên cây dáng gọn gàng, tiểu cảnh đơn giản. Nếu nhà phong cách cổ điển, có thể thêm hòn non bộ, hồ cá hoặc đèn lồng để tạo nét mềm mại.

Tối ưu công năng sử dụng

Một sân vườn đẹp không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Gia chủ có thể thiết kế thêm bàn ghế ngoài trời, khu vực nướng BBQ hoặc góc đọc sách dưới bóng cây.

Hãy đảm bảo lối đi thông thoáng, thuận tiện di chuyển, đồng thời phân chia rõ các khu vực chức năng để không gian gọn gàng, khoa học.

Sự đơn giản hóa

Sân vườn cần được trang trí theo một chủ đề nhất định. Gia chủ có thể sử dụng hai hoặc ba màu sắc, loại cây làm chủ đạo, không nên dùng nhiều vật dụng trang trí.

Sân vườn có độ mở

Một sân vườn đẹp cần có độ mở để tạo không gian thoáng đãng. Không nên để sân vườn bị giới hạn bởi các mảng tường rào khô cứng.

Phù hợp với phong cách của ngôi nhà

Sân vườn cần đảm bảo sự phù hợp với phong cách của ngôi nhà. Theo đó, sân vườn thiền phù hợp với nhà mang phong cách cổ. Ngược lại, sân vườn hiện đại phù hợp với biệt thự hiện đại.

Chọn cây xanh phù hợp

Không phải mọi loại cây đều thích hợp trồng trong sân vườn. Nên ưu tiên những loại cây dễ chăm sóc, chịu được điều kiện khí hậu địa phương. Nên kết hợp cây thân cao, cây bụi và hoa để tạo sự đa tầng sinh động.

Tận dụng ánh sáng và màu sắc Ánh sáng đóng vai trò quyết định trong việc tôn lên vẻ đẹp của sân vườn. Hãy tận dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, đồng thời lắp đặt hệ thống đèn sân vườn để tạo điểm nhấn khi đêm xuống.

Về màu sắc, sự kết hợp giữa xanh lá, sắc hoa và vật liệu lát lối đi (đá, gỗ, sỏi) sẽ tạo nên bức tranh hài hòa, thu hút mắt nhìn.