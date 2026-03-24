Nhân viên 'ôm' gần 700 triệu đồng tiền hàng của công ty rồi trốn biệt tích

(VTC News) -

Sáng 24/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố vắng mặt bị can đối với Nguyễn Rin (SN 1983, trú xã Đông Sơn; nhân viên từng làm việc tại một công ty cổ phần có chi nhánh ở Quảng Ngãi) về tội “Tham ô tài sản”.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, lợi dụng được giao nhiệm vụ bán hàng, theo dõi và thu hồi công nợ, từ tháng 1 đến tháng 7/2019, Rin đã giao hàng, thu tiền từ khách nhưng không nộp lại cho công ty mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân, với số tiền gần 700 triệu đồng.

(Ảnh: C.A)

Khi nhận thấy hành vi vi phạm của bản thân có dấu hiệu bị phát hiện, đối tượng Rin đã bỏ trốn. Ngày 12/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định truy nã đối với Nguyễn Rin. Đến nay, đối tượng vẫn đang tiếp tục lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, với kết quả điều tra, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định đủ cơ sở để kết luận hành vi của Nguyễn Rin cấu thành tội “Tham ô tài sản”. Vì vậy, Công an Quảng Ngãi đã thực hiện các thủ tục chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Rin.

Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin thêm, đây cũng là vụ đầu tiên tại Quảng Ngãi được đề nghị truy tố vắng mặt theo quy định liên ngành mới ban hành. Điều này cho thấy một chuyển biến quan trọng, không để việc bỏ trốn trở thành “lá chắn an toàn”; pháp luật không đứng yên chờ đối tượng quay về, mà chủ động xử lý trên cơ sở chứng cứ.