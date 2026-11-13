Nhận 300 triệu từ tài khoản lạ, người đàn ông báo công an tìm người trả lại

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an xã Yên Thọ phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh, hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền 300 triệu đồng do chuyển nhầm.

Theo đó, hồi 16h15 ngày 5/11, Công an xã Yên Thọ tiếp nhận thông tin của anh Nguyễn Hữu Nguyện (SN 1967, trú xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 300 triệu đồng từ một người không quen biết. Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển tiền nhầm, anh Nguyện chủ động trình báo Công an xã Yên Thọ để được hướng dẫn, giải quyết.

Công an xã Yên Thọ phối hợp, thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao đầy đủ số tiền 300 triệu đồng cho anh Kiên. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Thọ tập trung rà soát, xác minh, đến sáng 6/11 Công an xã Yên Thọ xác định được người chuyển số tiền trên là anh Lê Trung Kiên (SN 2002, hiện đang làm việc tại một công ty có địa chỉ tại xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa).

Ngay sau khi xác định được các thông tin liên quan, Công an xã Yên Thọ mời anh Nguyện và anh Kiên đến trụ sở để xác minh, đồng thời phối hợp với ngân hàng thực hiện các thủ tục cần thiết, bàn giao đầy đủ số tiền 300 triệu đồng cho anh Kiên theo quy định.

Cơ quan công an đánh giá, việc chủ động trình báo của anh Nguyễn Hữu Nguyện cùng tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Thọ góp phần giải quyết vụ việc nhanh chóng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người liên quan, tránh phát sinh những tranh chấp không đáng có.

Cách đây ít ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Đại úy Nguyễn Văn Bình - cán bộ Công an xã Xuân Du (Thanh Hoá) cũng nhặt được một chiếc ví, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân cùng 4,5 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi nhặt được tài sản bị đánh rơi, Đại uý Bình báo cáo chỉ huy đơn vị và phối hợp triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm chủ sở hữu để trao trả tài sản. Công an xã Xuân Du sau đó xác định được người đánh rơi là anh Lê Xuân Nam (trú xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa).

Ngày 11/11, Công an xã Xuân Du trao trả toàn bộ tài sản, gồm chiếc ví, các giấy tờ tùy thân và số tiền 4,5 triệu đồng cho anh Lê Xuân Nam. Nhận lại đầy đủ tài sản, anh Nam bày tỏ niềm vui, xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Bình cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Du tận tình hỗ trợ, giúp đỡ.