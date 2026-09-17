Nhận gần 1 tỷ đồng từ tài khoản lạ, người phụ nữ trả lại người chuyển nhầm

(VTC News) -

Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) vừa hỗ trợ chị Lê Thị Thu Huyền (trú khu phố 3, phường Quảng Trị) trả lại gần 1 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Theo thông tin ban đầu, lúc 11h16 ngày 16/9, chị Huyền bất ngờ nhận được số tiền 999.999.997 đồng vào tài khoản ngân hàng từ một tài khoản lạ.

Nhận thấy đây là khoản tiền rất lớn và có thể được người khác chuyển nhầm, chị Huyền đến ngân hàng để xác minh.

Chị Huyền (bên trái) làm thủ tục trả lại cho người chuyển nhầm. (Ảnh: Công an phường Quảng Trị)

Qua xác minh, chị Huyền biết người chuyển khoản nhầm là chị Trần Thị Dung (trú thôn Tân Tiến, xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh).

Đến sáng 17/9, với sự hỗ trợ của Công an phường Quảng Trị, chị Huyền chuyển trả toàn bộ số tiền 999.999.997 đồng cho chị Dung.

Tháng 3/2026, chị Phan Thị Thủy Phương (trú Cửa Tùng, Quảng Trị) cũng gửi thư tới Ban Giám đốc Công an tỉnh và Công an phường Quảng Trị bày tỏ lòng biết ơn sau khi được lực lượng chức năng hỗ trợ nhận lại số tiền hơn 1 tỷ đồng chuyển nhầm.

Trong thư chị Phương cho biết, chiều 13/2, do sơ suất, chị chuyển nhầm số tiền 1.012.900.000 đồng vào tài khoản một người lạ tại TP.HCM.

Theo chị Phương, đây là số tiền rất lớn nên chị rất lo lắng, hoang mang và chịu nhiều áp lực về tinh thần khi chuyển nhầm cho người lạ. Giữa bộn bề công việc những ngày cận Tết Nguyên đán, nỗi lo mất trắng số tiền tích góp khiến chị suy sụp. Trong lúc bối rối nhất, chị Phương tìm đến Công an phường Quảng Trị để trình báo sự việc với hy vọng mong manh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cán bộ chiến sĩ Công an phường Quảng Trị lập tức vào cuộc. Với tinh thần trách nhiệm cao, đơn vị nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường Đông Tân Hiệp (TP.HCM) để xác minh chủ tài khoản và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và thấu tình đạt lý, chỉ sau chưa đầy 20 giờ đồng hồ, đến 9h sáng ngày 14/02, toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng được hoàn trả lại cho chị Phương một cách an toàn và đúng quy định.