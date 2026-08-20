Nhận hơn 143 triệu từ tài khoản lạ, nữ sinh nhờ công an tìm người chuyển nhầm

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Triệu Phong vừa hỗ trợ em Cao Ngọc Phương Trinh (SN 2007, trú thôn Phong Sơn, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) hoàn trả số tiền 143 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Trước đó, tài khoản ngân hàng cá nhân của em Phương Trinh nhận được số tiền 143.828.542 đồng kèm nội dung giao dịch “Cty quang huy tthd 5962” từ một tài khoản lạ. Nhận định đây có thể là khoản do người khác chuyển nhầm, Phương Trinh giữ nguyên số dư và chủ động đến trụ sở Công an xã Triệu Phong để trình báo, nhờ lực lượng chức năng xác minh, tìm kiếm chủ nhân số tài khoản chuyển nhầm.

Nữ sinh Cao Ngọc Phương Trinh chuyển lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm cho anh Nguyễn Quang Huy dưới sự chứng kiến, hướng dẫn của cán bộ Công an xã Triệu Phong. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Triệu Phong khẩn trương thực hiện các biện pháp để kiểm tra, đối chiếu và xác định được người chuyển nhầm tiền vào tải khoản của em Phương Trinh là anh Nguyễn Quang Huy (SN 1987, trú tại xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình).

Dưới sự chứng kiến và hướng dẫn của cơ quan chức năng, em Phương Trinh sau đó thực hiện lệnh chuyển trả đầy đủ, vẹn toàn số tiền hơn 143 triệu đồng cho anh Huy.

Cơ quan công an đánh giá, hành động của em Cao Ngọc Phương Trinh không chỉ là một việc làm tử tế đơn thuần, mà còn là một nghĩa cử cao đẹp có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nó khẳng định giá trị đạo đức tốt đẹp của thế hệ trẻ hôm nay, đồng thời cho thấy hiệu quả tích cực từ sự phối hợp giữa Nhân dân và lực lượng công an trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua sự việc này, Công an xã Triệu Phong (Quảng Trị) cũng khuyến cáo, người chuyển tiền phải luôn kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi thực hiện giao dịch. Nếu xảy ra sai sót, cần báo ngay cho ngân hàng và công an để được hỗ trợ, tuyệt đối không tự ý xử lý sai quy trình.

Người nhận tiền khi thấy tài khoản xuất hiện số tiền lạ, tuyệt đối không được tự ý chi tiêu hay chuyển tiếp đi nơi khác. Hãy chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để trình báo. Hành vi cố tình chiếm giữ, sử dụng tài sản chuyển nhầm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.