Động lực đưa Vinhomes Royal Island thành 'tọa độ phồn hoa' mới của Hải Phòng

Làn sóng tiêu dùng dịch chuyển về “đảo thượng lưu”

Tại Hải Phòng, bản đồ tiêu dùng đang có sự thay đổi rõ rệt. Nếu trước kia, các hoạt động mua sắm, ẩm thực và giải trí chủ yếu tập trung quanh những tuyến phố trung tâm quen thuộc, thì gần đây, một “tọa độ phồn hoa” mới đang hình thành tại Vinhomes Royal Island.

Tọa lạc trên đảo Vũ Yên (Thủy Nguyên), với diện tích lên tới 877 hecta, Vinhomes Royal Island là đô thị đảo tiên phong và rộng lớn bậc nhất miền Bắc. Nơi đây quy tụ hệ tiện ích biểu tượng và dịch vụ cao cấp hiếm có. Cùng với chuỗi sự kiện, lễ hội quy mô lớn được tổ chức liên tục, thành phố đảo nhanh chóng trở thành tâm điểm trải nghiệm và tiêu dùng mới của Hải Phòng và khu vực lân cận.

Trong dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, nơi đây là một trong những điểm đến sôi động bậc nhất tại Hải Phòng. Chỉ riêng hai ngày cuối tuần 7 - 8/2, Lễ hội Xuân Vũ Yên đã thu hút hàng nghìn cư dân và du khách, mang đến bầu không khí náo nhiệt và tràn đầy sức sống.

Lễ hội Xuân Vũ Yên 2026 thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, trải nghiệm.

Trên thực tế, sức hút của “đảo thượng lưu” đã được khẳng định qua hàng loạt sự kiện quy mô lớn tổ chức trước đó, như Wonder Island, Countdown to Greatness hay Road to 8Wonder… Mỗi chương trình đều thu hút đông đảo khán giả trẻ và cộng đồng yêu âm nhạc từ Hải Phòng cũng như nhiều tỉnh, thành lân cận. Đặc biệt, sự kiện khai trương Phố đi bộ - công viên Vũ Yên từng ghi nhận tới 100.000 du khách đổ về thành phố đảo, biến nơi đây thành tâm điểm lễ hội của miền Bắc.

Không chỉ dừng lại ở những sân khấu âm nhạc hay lễ hội quy mô lớn, Vinhomes Royal Island còn mang đến một hành trình trải nghiệm đa dạng cho du khách. Từ cưỡi ngựa “chuẩn” quý tộc châu Âu tại Vinpearl Horse Academy, swing giữa thiên nhiên trong lành tại sân golf Vinpearl Golf Hải Phòng, khám phá sông nước với du thuyền tại Royal Marina đến khám phá “vũ trụ giải trí” VinWonders & Safari, thử sức với đường đua Go Kart hay mua sắm thỏa thích tại Vincom Mega Mall… mỗi hoạt động đều góp phần tạo nên nhịp sống sôi động đặc trưng của đô thị đảo.

Cơ hội cho nhà đầu tư đón đầu nhịp phát triển mới

Bên cạnh dòng khách du lịch, cộng đồng cư dân nội khu cũng đang ngày càng lớn mạnh, dự kiến sẽ cán mốc 60.000 người trong tương lai. Hệ sinh thái tiện ích thượng lưu, chuỗi dịch vụ đẳng cấp cùng nhịp sống sôi động của đại đô thị đảo chính là “thỏi nam châm” thu hút ngày càng nhiều cư dân chuyển về sinh sống và kinh doanh. Phần lớn cư dân thuộc nhóm thu nhập cao, có nhu cầu sử dụng các dịch vụ chất lượng, từ ẩm thực, café, mua sắm đến giải trí, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe… tạo điểm tựa tiêu dùng bền vững cho các hoạt động kinh doanh tại Vinhomes Royal Island.

Trên nền tảng đó, các căn shophouse song diện trên trục đường Tương Lai - Hạnh Phúc đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư nhờ khả năng khai thác kinh doanh trực tiếp và triển vọng tăng trưởng giá trị dài hạn.

Dòng khách đông đảo là nền tảng quan trọng cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Vinhomes Royal Island.

Lợi thế nổi bật của dòng sản phẩm này là thiết kế hai mặt tiếp cận: một mặt nằm trên các đại lộ rộng 24 - 42m thuận lợi kinh doanh, mặt còn lại hướng về sân golf 36 hố hoặc không gian mặt nước khoáng đạt.

Thiết kế 4 tầng cho phép kết hợp linh hoạt giữa kinh doanh, lưu trú và không gian ở. Mặt tiền rộng 5 - 20m tạo độ nhận diện nổi bật trên trục đại lộ đông đúc. Trong khi đó, diện tích linh hoạt từ 78 - 226m² cùng phương án ghép căn liền kề cũng giúp chủ sở hữu dễ dàng mở rộng quy mô khai thác mà vẫn giữ trọn lợi thế vị trí và tệp khách quen.

Shophouse trong một siêu đô thị được quy hoạch bài bản, cảnh quan hiện đại và quy tụ cộng đồng khách hàng cao cấp thường trở thành điểm đến ưu tiên của các chuỗi nhà hàng, café và thương hiệu bán lẻ. Ngược lại, khi các thương hiệu lớn xuất hiện, sức hút thương mại của khu vực càng được củng cố, góp phần nâng cao tính thanh khoản và giá trị bất động sản trong đại đô thị.

Một điểm hấp dẫn khác của bất động sản thương mại tại Vinhomes Royal Island là mô hình “hai dòng tiền”. Chủ sở hữu vừa có thể trực tiếp khai thác kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng, vừa hưởng lợi từ tiềm năng gia tăng giá trị tài sản khi khu vực ngày càng sôi động, hạ tầng thêm hoàn thiện.

Vinhomes Royal Island là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhờ mô hình “hai dòng tiền” - kinh doanh và tăng trưởng giá trị.

Lịch sử phát triển cho thấy, giá trị bất động sản luôn song hành với đà bứt tốc của nền kinh tế. Trong bối cảnh Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% năm 2026 và tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế phía Bắc, Vinhomes Royal Island không chỉ là tâm điểm trải nghiệm, tiêu dùng mới, mà còn là bến đỗ để nhà đầu tư đón đầu chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của thành phố Cảng.