Ngôi sao esports bị bắt nhầm vì giống lừa đảo, phải trổ tài chơi game để minh oan

(VTC News) -

Tuyển thủ Dota 2 chuyên nghiệp người Thái Lan Nuengnara Teeramahanon, thường được biết đến với biệt danh 23savage, chia sẻ câu chuyện hi hữu khi bị cảnh sát Malaysia còng tay và thẩm vấn ngay tại nơi tập luyện. Đáng chú ý, anh phải trực tiếp chơi một trận Dota 2 trước sự chứng kiến của cảnh sát để chứng minh mình thực sự là vận động viên thể thao điện tử.

Sự việc xảy ra tại một căn nhà ở Kuala Lumpur (Malaysia), nơi 23savage cùng các đồng đội thuộc Xipto Esports đang tập luyện để chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới.

23savage cho biết cả đội vừa kết thúc buổi tập và đang sử dụng điện thoại thì một nhóm điều tra viên cảnh sát bất ngờ xuất hiện. Lực lượng chức năng nhanh chóng thu giữ hộ chiếu, điện thoại, ngắt kết nối Internet và yêu cầu tắt toàn bộ máy tính trong căn nhà.

Tuyển thủ Dota 2 chuyên nghiệp người Thái Lan Nuengnara Teeramahanon, biệt danh 23savage. (Ảnh: Liquipedia)

Sau đó, 23savage cùng hai đồng đội Fbz và Oli bị còng tay. Cả ba phải trải qua khoảng hai giờ thẩm vấn liên quan đến công việc và danh tính. Theo lời kể của tuyển thủ người Thái Lan, cảnh sát tỏ ra nghi ngờ khi những người có mặt trong căn nhà khẳng định họ kiếm sống bằng việc chơi trò chơi điện tử chuyên nghiệp.

Tình hình chỉ bắt đầu thay đổi khi một viên cảnh sát cho biết mình biết đến trò chơi Dota 2. Nhận thấy cơ hội giải thích, 23savage lập tức giới thiệu tài khoản Instagram cá nhân để chứng minh. Khi xem những hình ảnh trên trang cá nhân của tuyển thủ này, viên cảnh sát bất ngờ nhận ra Ms Puiyi, một người mẫu và nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Malaysia, trong bức ảnh chụp chung với anh.

Chi tiết này khiến các cảnh sát dần tin rằng 23savage thực sự là một tuyển thủ chuyên nghiệp và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Do cần tiếp tục tập luyện và thi đấu, 23savage hỏi cảnh sát khi nào quá trình kiểm tra mới kết thúc. Một viên cảnh sát sau đó quyết định tháo còng tay cho anh, đồng thời yêu cầu tuyển thủ người Thái Lan thể hiện kỹ năng chơi Dota 2 ngay tại chỗ.

23savage nhanh chóng tìm một trận đấu và lựa chọn nhân vật Kez. Trong suốt quá trình thi đấu, viên cảnh sát đứng bên cạnh theo dõi màn trình diễn của anh. Kết thúc trận đấu, 23savage đạt thành tích 32 mạng hạ gục. Màn thể hiện này được cho là đã thuyết phục viên cảnh sát rằng anh thực sự sở hữu trình độ của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Sau đó, cảnh sát tháo còng tay cho những người còn lại và cho phép các tuyển thủ tiếp tục hoạt động tập luyện.

23savage là một trong những tuyển thủ Dota 2 nổi tiếng của Thái Lan, từng thi đấu trong màu áo nhiều đội tuyển chuyên nghiệp và tham dự các giải đấu quốc tế lớn. Anh được biết đến với kỹ năng cá nhân và kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ cao.

Dù vậy, nguyên nhân cụ thể khiến cảnh sát Malaysia tiến hành kiểm tra căn nhà vẫn chưa được làm rõ. Những tình tiết liên quan đến việc còng tay, thẩm vấn và yêu cầu chơi game hiện chủ yếu dựa trên lời kể của 23savage, chưa có xác nhận độc lập từ phía cảnh sát Malaysia.