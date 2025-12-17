Nữ VĐV Thái Lan ăn gian vẫn thua Việt Nam: Quan chức esports bóc mẽ lời nói dối

(VTC News) -

Ngày 17/12, ông Santi Lohthong - Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan - cùng huấn luyện viên đội tuyển nữ Liên quân Mobile của Thái Lan tham gia buổi giao lưu trực tuyến, thảo luận về vụ bê bối gian lận tại SEA Games 33. Trong buổi nói chuyện, ông Lohthong đưa ra những lập luận để làm rõ việc nữ tuyển thủ Naphat Warasin đã gian lận và nói dối ra sao.

Naphat Warasin - biệt danh trong game là Tokyogurl - bị phát hiện gian lận ngay trước mắt trọng tài trong trận gặp Việt Nam ngày 15/12. Cô chơi ăn gian bằng cách sử dụng phần mềm bên thứ ba và nhờ người khác đăng nhập tài khoản thi đấu hộ.

Naphat Warasin nhất quyết kêu oan, tuyên bố rằng mình chỉ bị “rối loạn hoảng sợ” do áp lực tâm lý nặng nề. “Nếu gian lận thì tôi đã thắng rồi. Thật sự tôi gian lận kiểu gì? Tôi tự mình thi đấu, nhưng bị áp lực tâm lý rất nặng đến mức hoảng loạn. Mọi người không biết những gì đã xảy ra", nữ tuyển thủ Thái Lan trả lời một bình luận trên mạng xã hội trước khi đóng toàn bộ các tài khoản.

Ông Santi Lothong bác bỏ lý lẽ này, khẳng định đã kiểm tra y tế và không phải hiện ra vấn đề gì về tâm lý của Naphat Warasin. Vị quan chức của esports Thái Lan cho biết: “Chúng tôi đã đưa cô ấy đi khám tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán chỉ là viêm ruột, không phải rối loại hoảng sợ như lời cô ấy nói. Đó chỉ đơn giản là nỗi sợ thua cuộc đơn thuần.

Vụ việc này càng khẳng định cô ấy đã có hành vi gian lận trong thi đấu. Tuyển thủ này rõ ràng đã ăn gian, vì chúng tôi có bằng chứng rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi quyết định cấm cô ấy vĩnh viễn không được tham gia đội tuyển quốc gia”.

Tuyển thủ Naraphat Warasin.

Ông Santi cũng tiết lộ bằng chứng ăn gian, bao gồm IP mạng đăng nhập khác với mạng thi đấu, cho thấy rõ ràng cô đã có hành vi gian lận.

Khi được hỏi về bằng chứng cho thấy có người chơi thay, ông Santi giải thích rằng mỗi tuyển thủ có hai chiếc điện thoại, một để thi đấu và một để luyện tập. Ông cho biết để tham gia game, tuyển thủ phải đăng nhập bằng email, và hiện tại công ty đang kiểm tra nguồn đăng nhập của email này để xác định ai đã chơi thay cho Tokyogurl. Ông cũng cho biết Hiệp hội đã có địa chỉ IP đăng nhập và đang khẩn trương kiểm tra.

Trước đó, Ủy ban Olympic Thái Lan xác nhận vận động viên này vi phạm quy định được ghi trong Sổ tay kỹ thuật của môn thể thao điện tử. Theo đó, các vận động viên bị cấm sử dụng phần mềm bên thứ ba hoặc chỉnh sửa phần cứng trái phép trong cuộc thi. Tổ trọng tài phát hiện Tokyogurl đã vi phạm quy định này tại SEA Games 33, theo đó cô loại khỏi giải, đồng thời công ty quản lý cũng quyết định chấm dứt hợp đồng với cô.

Về việc liệu người chơi thay Tokyogurl có bị xử phạt hay không, ông Santi cho biết người này sẽ không được phép tham gia các hoạt động esports của hiệp hội. Ông nói rằng ông biết người này là một tuyển thủ trong đội semi-pro và biết rõ danh tính, đồng thời khẳng định người này là một vận động viên esports.