Hà Nội áp đảo tại Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia 2026

(VTC News) -

Chiều 18/10, Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 chính thức khép lại tại sân băng Vincom Ice Rink, Royal City (Hà Nội), sau hai ngày tranh tài. Theo kết quả thi đấu, các vận động viên Hà Nội giành nhiều vị trí dẫn đầu ở cả hai nội dung trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ. Trong khi đó, TP.HCM, Khánh Hòa và Thái Nguyên cũng ghi dấu ấn với những gương mặt trẻ đạt thành tích cao.

Các vận động viên tranh tài ở 37 nội dung, tương ứng 37 bộ huy chương. Trong đó, trượt băng tốc độ có 29 nội dung, còn trượt băng nghệ thuật gồm 8 nội dung. Những cuộc cạnh tranh diễn ra ở nhiều nhóm tuổi, tạo điều kiện cho các vận động viên trẻ thể hiện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Ở nội dung trượt băng nghệ thuật, Hà Nội chiếm ưu thế tại nhiều nhóm thi đấu. Lê Châu Giang đứng đầu nhóm Preliminary Open Level, trong khi Trần Bảo Hân giành vị trí số một tại Elementary Open Level. Lê Bảo Châu dẫn đầu nhóm Adult Skating Open Level nữ.

Vận động viên Hà Nội giành nhiều vị trí dẫn đầu ở cả hai nội dung trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ.

Tại các nội dung trượt băng tốc độ, nhiều vận động viên thể hiện sự ổn định khi giành chiến thắng ở cả hai cự ly. Nguyễn Hùng Khánh của Hà Nội đứng đầu nội dung Junior D nam ở cự ly 300m và 500m. Thành tích tương tự được Trương Đặng Hân Di của TP.HCM thiết lập tại nhóm Junior D nữ.

Ở nội dung tiếp sức hỗn hợp, đội Hà Nội với các thành viên Đinh Trúc Quyên, Nguyễn Hoàng Bảo Chi, Nguyễn Nhật Nam, Trần Ngọc Chung Lukas và Nguyễn Sơn Quân giành vị trí thứ nhất. Đội TP.HCM xếp thứ hai, trong khi một đội khác của Hà Nội đứng thứ ba.

Giải năm nay quy tụ 112 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Khánh Hòa. Đây là số lượng vận động viên tham dự đông nhất trong lịch sử giải vô địch trẻ quốc gia. Bên cạnh thành tích của các đoàn TP.HCM và Hà Nội, vận động viên đến từ Thái Nguyên và Khánh Hòa cũng giành được HCV, góp phần tạo nên sự cạnh tranh giữa các đơn vị tham dự.

Giải quy tụ 112 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh các nội dung tranh tài, Ban Tổ chức Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia 2026 còn tổ chức buổi trao đổi chuyên môn với sự tham gia của 5 chuyên gia kỹ thuật và trọng tài quốc tế. Đáng chú ý, một số chuyên gia từng tham gia điều hành, chấm điểm tại Olympic và các giải vô địch thế giới.

Tại đây, các chuyên gia trực tiếp đánh giá phần thể hiện của vận động viên Việt Nam, chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy cũng như các hạn chế về kỹ thuật, chất lượng bài thi. Từ đó, họ đưa ra những góp ý nhằm giúp vận động viên cải thiện thành tích và nâng cao hiệu quả tập luyện.