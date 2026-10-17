Hóa chất Đức Giang Lào Cai giữ vững ngôi đầu bảng Giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026

(VTC News) -

Ngày thi đấu thứ ba của giai đoạn 2 Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 chứng kiến chiến thắng áp đảo của Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Hà Nội Tasco Auto, Binh chủng Thông Tin và VTV Bình Điền Long An. Các đội đều giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước đối thủ.

Đáng chú ý, Hóa chất Đức Giang Lào Cai tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại LP Bank Ninh Bình sau ba set với tỷ số lần lượt là 25-21, 25-20 và 25-18. Kết quả này giúp đội bóng của huấn luyện viên Phạm Văn Long vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, vượt qua Hà Nội Tasco Auto.

Ở set đầu tiên, Hóa chất Đức Giang Lào Cai gặp không ít khó khăn trước sự bám đuổi quyết liệt của LP Bank Ninh Bình. Hai đội liên tục giằng co điểm số trước khi đại diện Lào Cai tạo được lợi thế ở giai đoạn cuối. Ngoại binh Kuttika Kaewpin ghi dấu ấn với những pha xử lý khéo léo, góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng 25-21.

Hoá chất Đức Giang Lào Cai giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng, giành quyền vào bán kết. (Ảnh: VFV)

Sang set hai, Hóa chất Đức Giang Lào Cai tiếp tục phát huy sức mạnh tấn công của Lý Thị Luyến và Trần Thị Bích Thủy. Đặc biệt, Bích Thủy thi đấu nổi bật với những tình huống chắn bóng hiệu quả, hạn chế đáng kể khả năng ghi điểm của đối phương. Đội bóng Lào Cai thắng tiếp 25-20 trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng 25-18 ở set ba.

Trong khi đó, Hà Nội Tasco Auto cũng tìm lại niềm vui sau thất bại trước Hóa chất Đức Giang Lào Cai ở lượt trận trước. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đánh bại Ngân hàng Công Thương với tỷ số 3-0 (25-18, 29-27, 25-16).

Sự trở lại của chủ công Mihajlovic giúp Hà Nội Tasco Auto cải thiện đáng kể sức mạnh tấn công. Bên cạnh đó, khả năng phòng ngự trên lưới hiệu quả cũng tạo ra khác biệt trước đối thủ. Chiến thắng này giúp Hà Nội Tasco Auto chắc chắn giành quyền vào bán kết. Ngược lại, Ngân hàng Công Thương vẫn chưa thể giành được set thắng đầu tiên tại giai đoạn hai của giải đấu.

Trong khi đó, Binh chủng Thông Tin tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi vượt qua Xi măng Long Sơn Thanh Hóa với tỷ số 25-14, 25-17 và 25-15. Đội bóng áo lính chiếm ưu thế nhờ khả năng phối hợp tấn công đa dạng và hệ thống phòng ngự chắc chắn.

Dù nỗ lực cải thiện thế trận với sự góp mặt của hai ngoại binh Sasipaporn và Hoffman, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa vẫn không thể tạo ra bất ngờ. Chiến thắng giúp Binh chủng Thông Tin nối dài mạch trận thành công tại giai đoạn hai.

Ở trận đấu cuối cùng, đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An đánh bại Geleximco Hưng Yên với tỷ số 3-0 (25-11, 25-18, 25-19). Sau hai set thắng tương đối dễ dàng, đội bóng gặp khó khăn trong set ba.

Geleximco Hưng Yên có thời điểm dẫn trước 17-14, khiến nhà đương kim vô địch phải nỗ lực bám đuổi. Tuy nhiên, VTV Bình Điền Long An kịp lấy lại thế trận, lội ngược dòng thắng 25-19 để khép lại trận đấu.