Cầu thủ nhập tịch ghi bàn, HLV Malaysia tuyên bố: 'Không sợ ai'

(VTC News) -

Tối 25/9, đội tuyển Malaysia giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội tuyển Bangladesh ở bảng A, hạng Divison 1 FIFA ASEAN Cup 2026. “Những chú hổ Mã Lai” chơi tấn công hiệu quả và tốc độ khi có trong tay đội hình rất mạnh.

Arif Aiman - ngôi sao nội địa sáng giá nhất Malaysia - lập cú đúp trong hiệp 1 trước khi tiền đạo nhập tịch Bergson da Silva ấn định chiến thắng trong hiệp 2. Bergson da Silva là tân binh, mới nhập tịch Malaysia chưa lâu. Anh là ngôi sao của Johor Darul Tazim và thường ghi trên 30 bàn thắng trong mỗi mùa giải.

HLV trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe.

Sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Malaysia - ông Tan Cheng Hoe tự tin: “Chúng tôi không sợ bất cứ điều gì và bất cứ ai, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước để đạt được mục tiêu của mình. Đó là lý do chúng tôi đến Jakarta để thi đấu những trận này. Thật tuyệt vời khi trận đấu tiếp theo được gặp Indonesia tại sân Gelora Bung Karno.

Sân Gelora Bung Karno lúc nào cũng như vậy, chật kín khán giả, và bầu không khí đó chắc chắn là một thách thức đối với đội chúng tôi. Vấn đề là liệu các cầu thủ có sẵn sàng hay không. Thi đấu trong tình huống như vậy chắc chắn đòi hỏi chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tinh thần lẫn chiến thuật, để các cầu thủ có thể chịu được áp lực từ đám đông khổng lồ”.

Sau lượt trận đầu tiên, Malaysia dẫn đầu bảng A khi có cùng 3 điểm như chủ nhà Indonesia nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt trận thứ hai vào ngày 28/9. Theo quy định của giải, chỉ đội dẫn đầu bảng mới giành vé đi tiếp, do đó màn đọ sức này được xem là trận chung kết của bảng đấu.