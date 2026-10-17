Messi đến Tây Ban Nha nhận giải thưởng danh giá từ Hoàng gia

(VTC News) -

Huấn luyện viên của Inter Miami Cristian “Kily” Gonzalez xác nhận Lionel Messi sẽ tới Oviedo (Tây Ban Nha) để nhận giải thưởng Công chúa Asturias ở hạng mục Thể thao (Princess of Asturias Award for Sports) vào ngày 23/10. Đây là một trong những giải thưởng danh giá của Tây Ban Nha, nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực thể thao.

“Messi có một sự kiện quan trọng phải tham dự và tôi rất vui khi cậu ấy đón nhận điều đó với thái độ như vậy. Tất nhiên, toàn bộ câu lạc bộ hoàn toàn ủng hộ việc cậu ấy có mặt tại buổi lễ, bởi đây là giải thưởng vô cùng quan trọng, không chỉ đối với Messi mà còn với cả gia đình cậu ấy”, chiến lược gia người Argentina chia sẻ.

Theo kế hoạch, Messi sẽ nhận giải thưởng tại Oviedo vào ngày 23/10, sau đó trở lại Mỹ để chuẩn bị cho trận đấu giữa Inter Miami và New York Red Bulls diễn ra ngày 24/10.

Lionel Messi trở lại Tây Ban Nha để nhận giải thưởng Công chúa Asturias ở hạng mục Thể thao. (Ảnh: Reuters)

Lịch trình dày đặc khiến siêu sao 39 tuổi gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, HLV Kily Gonzalez khẳng định ông vẫn tính đến việc sử dụng Messi trong trận đấu tiếp theo của Inter Miami.

“Tất nhiên, sau đó tôi vẫn tính đến việc sử dụng Messi. Tôi muốn cậu ấy có thể trạng tốt nhất. Messi cần tham dự sự kiện này. Cậu ấy sẽ có mặt ở đó và tôi cũng sẽ có cậu ấy trong trận đấu tiếp theo. Vì vậy, tôi hoàn toàn không lo lắng”, ông nói.

Việc trở lại Tây Ban Nha nhận giải thưởng mang ý nghĩa đặc biệt với Messi, bởi anh từng có hơn hai thập kỷ gắn bó với Barcelona, nơi tiền đạo người Argentina trưởng thành và vươn lên trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Ngoài chuyến đi tới Oviedo, Messi còn có khả năng tiếp tục sang châu Âu để tham dự lễ trao Quả bóng vàng 2026, dự kiến diễn ra tại London vào ngày 26/10.

Chủ nhân của 8 Quả bóng vàng tiếp tục góp mặt trong danh sách ứng viên năm nay nhờ màn trình diễn nổi bật tại World Cup 2026. Anh sẽ cạnh tranh với những ngôi sao như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Rodri và Harry Kane.

Ở cấp câu lạc bộ, Messi vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Sau 26 trận tại MLS mùa này, tiền đạo người Argentina ghi 23 bàn thắng, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và hơn người xếp thứ hai Petar Musa 4 bàn.

Messi cũng đang là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất MLS (MVP) năm thứ ba liên tiếp. Nếu giành chiến thắng, anh sẽ thiết lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải đấu.