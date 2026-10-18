Nhà vô địch World Cup bất tỉnh, phải thở oxy trên sân

(VTC News) -

Phút 68 trong trận đấu giữa Chelsea và Everton, sự cố đáng tiếc đã xảy ra với thủ thành Emiliano Martinez. Người gác đền này lao ra đấm bóng và va chạm rất mạnh ở vùng đầu với trung vệ Jarrad Branthwaite (Everton). Martinez bất tỉnh trên sân và được sơ cứu tích cực mới dần trở lại trạng thái bình thường.

Sau đó, chính Martinez đã cầu nguyện cho bản thân ngay trên cáng và còn phải thở oxy liên tục. HLV Xabi Alonso đưa Mike Penders vào sân thay thế Emiliano Martinez. Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, Penders thi đấu không quá tệ. Dù còn một vài tình huống xử lý chưa tốt nhưng thủ môn cao 2 mét vẫn hoàn thành nhiệm vụ giữ sạch lưới.

Martinez phải thở oxy trên sân.

Trả lời truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Xabi Alonso cho biết học trò đã bị chấn động não nhưng chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Ông Alonso chỉ xem lại video và cho biết toàn đội cần chờ đợi kết quả kiểm tra y tế chính thức.

Chiến lược gia này lên tiếng: “Tôi mới chỉ biết được rằng Emiliano Martinez rời sân trong tình trạng tỉnh táo. Cậu ấy đang ở bệnh viện để thực hiện các bài kiểm tra cần thiết. Cần chờ thêm thông tin”.

Chelsea đánh bại Everton 2-0 trên sân Hill Dickinson ở vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026-2027. Sau hiệp 1 không bàn thắng, Pedro Neto lập cú đúp ở phút 46 và 90. Chelsea tạo nhiều cơ hội hơn trong phần lớn trận đấu, còn Everton dù có những thời điểm gây sức ép nhưng không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn.

Đội khách kiểm soát bóng 53%, tung 18 cú sút, gấp ba lần con số 6 của Everton. Hai đội cùng tạo ra những cơ hội lớn, nhưng Chelsea tận dụng hiệu quả hơn ở những thời điểm quyết định. Đội khách cũng có 22 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, so với 18 của Everton.

The Blues tạm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh và chỉ còn kém Man City đúng 4 điểm.

Martinez từng là thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2022 và giành cúp vô địch cùng đội tuyển Argentina.