Lịch sử bê bối của 'ông trùm' KRAFTON đứng sau PUBG bị esports Việt Nam tẩy chay

(VTC News) -

KRAFTON đang trở thành tâm điểm tranh luận trong cộng đồng esports Việt Nam sau án phạt dành cho hai tuyển thủ Himass và TanVuu tại PUBG Asia Stars 2026. Trước vụ việc này, công ty Hàn Quốc đứng sau PUBG từng nhiều lần vướng tranh cãi, trong đó có trường hợp bị cơ quan quản lý xử phạt vì công bố sai tỷ lệ nhận vật phẩm.

“Chắc chắn trúng” nhưng tỷ lệ thực tế chỉ 9%

Năm 2024, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin KRAFTON vướng tranh cãi liên quan đến thông tin tỷ lệ vật phẩm trong nội dung hợp tác giữa PUBG và nhóm nhạc nữ NewJeans.

Cụ thể, KRAFTON đưa hai sản phẩm trả phí là “PUBG X Nugenes Loot Pack” và “PUBG X Nugenes Premium Bundle” vào cửa hàng vật phẩm của PUBG. Các sản phẩm này cho phép người chơi mở để nhận vật phẩm sưu tầm và tùy chỉnh nhân vật liên quan đến NewJeans.

KRAFTON từng hợp tác với nhóm nhạc nữ NewsJeans trong game PUBG

Trong phần thông tin tỷ lệ của Premium Bundle, KRAFTON ghi rằng nếu người chơi không nhận được “set blueprint” trong 4 lần mở lũy kế thì sẽ chắc chắn nhận vật phẩm này ở lần thứ 5 với xác suất 100%. Tuy nhiên, nhiều người chơi cho biết họ đã mua hơn 5 Premium Bundle nhưng vẫn không nhận được set blueprint.

Sau khi người chơi phản ánh, đội ngũ quản lý PUBG xác nhận Premium Bundle thực tế không thuộc đối tượng áp dụng cơ chế “ngăn ngừa vận đen”, trong khi một số thông tin trên giao diện game bị hiển thị sai.

KRAFTON sau đó sửa thông tin, xin lỗi người chơi và cho biết sẽ đưa ra phương án bồi thường. Một số người chơi hài lòng với phản ứng này, nhưng những người đã chi nhiều tiền mà không nhận được vật phẩm mong muốn yêu cầu được hoàn tiền.

Đến tháng 6/2025, Yonhap đưa tin KRAFTON, đơn vị vận hành PUBG: Battlegrounds, bị Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (FTC) phạt 2,5 triệu won và yêu cầu thực hiện biện pháp ngăn tái diễn vi phạm vì thông báo sai tỷ lệ nhận vật phẩm.

“FTC thông báo quyết định phạt 2,5 triệu won mỗi công ty đối với KRAFTON, đơn vị vận hành PUBG: Battlegrounds, và Com2uS, đơn vị vận hành Starseed: Asnia Trigger, đồng thời yêu cầu hai công ty báo cáo các biện pháp ngăn ngừa tái diễn vi phạm. Đây là hình thức xử lý đối với hành vi vi phạm Luật Giao dịch Điện tử.

KRAFTON bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch về tỷ lệ nhận vật phẩm trong Battlegrounds từ tháng 3 đến tháng 6/2024. Công ty này đã bán một vật phẩm dạng xác suất cho phép thay đổi ngoại hình nhân vật trong game thành thành viên của nhóm nhạc nữ NewJeans. KRAFTON thông báo rằng nếu người chơi nhận kết quả “trượt” trong bốn lần thử đầu tiên thì sẽ chắc chắn nhận được vật phẩm ở lần thử thứ năm. Tuy nhiên, FTC xác định tỷ lệ nhận thực tế chỉ là 9%”, Yonhap cho biết.

Krafton từng vướng nhiều tranh cãi trong quá khứ

Yonhap cũng cho biết: “KRAFTON cũng bị cáo buộc thông báo sai tỷ lệ nhận một số vật phẩm là 0,1414-0,7576%, trong khi tỷ lệ thực tế là 0%, khi bán vật phẩm xác suất “Gongja”, cho phép người chơi đổi những vật phẩm đang sở hữu lấy vật phẩm mới. FTC yêu cầu KRAFTON nộp biện pháp ngăn chặn tái diễn trong vòng 30 ngày.

Tuy nhiên, do công ty đã tự sửa thông tin, thời gian vi phạm không dài và đã bồi thường cho người dùng, mức xử lý được giới hạn ở phạt tiền. KRAFTON đã hoàn khoảng 1,1 tỷ won cho khoảng 380.000 người mua vật phẩm, đồng thời bồi thường bằng tiền trong game với tổng giá trị khoảng 9,8 tỷ won”.

Bê bối quấy rối tình dục

KRAFTON cũng vướng một tranh cãi khác liên quan đến màn hợp tác với NewJeans.

Năm 2024, trang Hankyung đưa tin một số người chơi PUBG sử dụng skin khuôn mặt NewJeans để tạo và chia sẻ hình ảnh, video mang tính quấy rối tình dục bằng cách kết hợp khuôn mặt các thành viên với trang phục hở hang. Vụ việc càng gây tranh cãi khi hai thành viên NewJeans là Haerin và Hyein khi đó chưa thành niên.

KRAFTON và Adore, công ty quản lý NewJeans, cho biết sẽ có biện pháp đối với những vật phẩm có thể được sử dụng không phù hợp với mục đích của màn hợp tác. Sau đó, KRAFTON quyết định hạn chế việc kết hợp skin khuôn mặt NewJeans với một số trang phục.

Trò chơi điện tử trực tuyến PUBG: BATTLEGROUNDS của KRAFTON vấp phải làn sóng phản đối từ cộng đồng esports Việt Nam.

Quyết định này tiếp tục vấp phải phản ứng từ một bộ phận người chơi. Họ cho rằng việc tạo và bán nhân vật có hình ảnh người chưa thành niên đã đặt ra vấn đề ngay từ đầu, đồng thời không đồng tình với việc trách nhiệm được chuyển sang người sử dụng.

Một số ý kiến cũng cho rằng đặc thù tùy chỉnh nhân vật của PUBG khiến việc kết hợp với các trang phục mang tính gợi dục có thể xảy ra và yêu cầu KRAFTON hoàn tiền đầy đủ nếu áp dụng hạn chế. Người chơi dẫn các màn hợp tác trước đây với Neymar, Son Heung-min, Ma Dong-seok, Ailee và Blackpink làm ví dụ về việc tùy chỉnh không bị hạn chế tương tự.

Nhập nhằng với đối tác Trung Quốc

Năm 2021, trang ZDNet của Hàn Quốc đưa tin KRAFTON, trước thềm IPO, lần đầu công khai trong hồ sơ đăng ký chứng khoán rằng công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho game Peacekeeper Elite của Tencent (Trung Quốc) và nhận phí.

Thông tin này làm tái diễn tranh cãi về mối quan hệ giữa Peacekeeper Elite và PUBG Mobile.

Trước đó, PUBG Mobile tại Trung Quốc ngừng hoạt động vào tháng 5/2019 do vấn đề cấp phép. Tencent sau đó chuyển người chơi sang Peacekeeper Elite.

“KRAFTON từng đình chỉ dịch vụ phiên bản Trung Quốc của Battlegrounds Mobile, hay PUBG Mobile, vào tháng 5/2019 sau khi việc cấp giấy phép game bị trì hoãn. Sau khi dịch vụ PUBG Mobile bị đình chỉ, trò chơi được cập nhật và chuyển sang Peacekeeper Elite, sản phẩm do Tencent cung cấp dịch vụ. Điều này khi đó đã làm dấy lên tranh cãi về khả năng đây là một hình thức lách giấy phép. Thời điểm đó, KRAFTON bác bỏ vấn đề và tuyên bố rằng “hai trò chơi là những sản phẩm riêng biệt và không liên quan đến nhau”. Về các khoản tiền bản quyền, công ty cho biết “không có gì có thể xác nhận”, ZDNet viết.

ZDNet ghi nhận hai luồng quan điểm trái chiều. Một bên cho rằng Peacekeeper Elite đã có những thay đổi về gameplay, hình ảnh và nội dung nên không có vấn đề về giấy phép; khoản tiền KRAFTON nhận là phí dịch vụ kỹ thuật chứ không phải tiền bản quyền.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến nghi ngờ giấy phép của Peacekeeper Elite có thể là hình thức “lách giấy phép” cho PUBG.

Bị tẩy chay ở thị trường Việt Nam

Gần đây nhất, KRAFTON vướng tranh cãi vì cách xử lý sự cố tại PUBG Asia Stars 2026 liên quan đến hai tuyển thủ Việt Nam Himass của Anyone’s Legend và TanVuu của The Expendables.

Ngày 23/9, KRAFTON công bố kết quả điều tra, xác định Himass và TanVuu đã sử dụng thông tin bên ngoài, trong đó có livestream của người chơi khác, để nhận định và xây dựng chiến thuật khi thi đấu.

KRAFTON xác định đây là hành vi stream sniping, vi phạm chính sách vận hành PUBG: BATTLEGROUNDS và nghĩa vụ về phẩm chất, hành vi của tuyển thủ chuyên nghiệp.

Hai tuyển thủ bị khóa tài khoản vĩnh viễn và cấm vĩnh viễn tham dự mọi giải PUBG Esports chính thức do KRAFTON tổ chức hoặc phê duyệt, gồm PGC, PGS và PNC.

Vụ việc bắt đầu sau khi streamer Hàn Quốc Soopi của Gen.G cáo buộc hai tuyển thủ Việt Nam theo dõi livestream đối thủ. Ban tổ chức sau đó loại Himass và TanVuu khỏi phần còn lại của giải, điều chỉnh điểm số, tăng độ trễ phát sóng, đồng thời hủy ngày thi đấu thứ ba và chia đều tiền thưởng.

KRAFTON sau quá trình điều tra cho biết không phát hiện thêm vi phạm ở các trường hợp khác.

Án phạt dành cho Himass và TanVuu nhanh chóng gây phản ứng mạnh trong cộng đồng PUBG Việt Nam. Độ Mixi, PewPew, Rambo, DjChip và Ngân Sát Thủ có những động thái phản đối hoặc gỡ game. GAM x The Expendables yêu cầu cách xử lý phải được giải trình minh bạch, trong khi Anyone’s Legend lên tiếng bảo vệ quyền giải trình của tuyển thủ.

Tranh luận trong cộng đồng Việt Nam không chỉ tập trung vào việc Himass và TanVuu có vi phạm hay không, mà còn xoay quanh mức độ tương xứng của án phạt, trách nhiệm của ban tổ chức và yêu cầu áp dụng cùng một tiêu chuẩn với tất cả người tham dự.

Từ một sự cố tại giải giao hữu, tranh cãi vì thế đã phát triển thành làn sóng phản đối rộng hơn, đặt KRAFTON trước những câu hỏi về cách vận hành giải đấu và niềm tin của một bộ phận cộng đồng PUBG Việt Nam.