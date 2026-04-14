Ngân hàng Nhà nước: Lãi suất cho vay đang giảm

Thông tin trên được ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) cho biết tại buổi họp báo chiều 14/4.

Ông Quang cho rằng, trong quý I/2026 thị trường lãi suất có nhiều biến động và NHNN đã áp dụng nhiều biện pháp để bình ổn mặt bằng lãi suất. Đến cuối tháng 3 có 26 ngân hàng thương mại giảm lãi suất trên cả kênh trực tiếp và online. Các ngân hàng thương mại đã cam kết giảm các kỳ hạn trên 6 tháng để giảm mặt bằng lãi suất chung, từ đó giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới.

"Ngay sau cuộc họp ngày 9/4, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm mặt bằng lãi suất và đến nay có khoảng 26 ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết với mức điều chỉnh giảm khoảng 0,1 - 0,5%/năm, chủ yếu là các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Từ đó có cơ sở giảm lãi suất cho vay hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Thời gian tới, việc giảm lãi suất huy động sẽ giúp giảm chi phí đầu vào, từ đó làm cơ sở để giảm lãi suất cho vay", ông Quang nói.

Nhiều ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay cả trên kênh trực tiếp và online. (Ảnh minh họa)

Thông tin thêm, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cũng cho biết, trong các tháng đầu năm 2026, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Đồng thời, NHNN chỉ đạo các TCTD tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Ngày 30/3, NHNN đã có công văn số 2342/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tập trung triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, thực hiện nghiêm các quy định của NHNN về lãi suất. Bên cạnh đó, ngày 9/4, Thống đốc NHNN đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác ngân hàng.

Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại đã thống nhất, đồng thuận cao thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng và NHNN trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Trong điều hành tín dụng năm 2026, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các TCTD.

Ngày 31/12/2025, NHNN đã có văn bản giao tăng trưởng tín dụng năm 2026 để các TCTD chủ động triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, NHNN cũng yêu cầu các TCTD kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực bất động sản trong năm 2026 nhằm hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời đảm bảo ổn định thanh khoản thị trường tiền tệ và an toàn hoạt động hệ thống các TCTD.

Đến ngày 31/3/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025.