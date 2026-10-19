Ngắm 'lá dừa nước' 3.400 tấn vượt cầu tĩnh không cao nhất Việt Nam

Từ khu vực Cần Giờ, đoàn phương tiện di chuyển vào sông Sài Gòn, lần lượt đi qua các khu vực cầu Bình Khánh, Mũi Đèn Đỏ, cầu Phú Mỹ và Bến Nghé trước khi đến bến Bạch Đằng. Sau khi đến nơi, sà lan dự kiến được neo ở khu vực phía bờ Thủ Thiêm để chờ công tác hợp long. Thời điểm hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến vào đêm 21/10.