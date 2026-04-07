Neymar liều mình phẫu thuật, quyết không lỡ hẹn World Cup

Theo Goal, Neymar vẫn nuôi hy vọng chinh phục World Cup, ngay cả khi anh phải đánh đổi bằng những quyết định mạo hiểm về thể trạng. Với tiền đạo người Brazil, kỳ World Cup sắp tới nhiều khả năng sẽ là lần cuối cùng trong sự nghiệp, vì vậy anh không chấp nhận bỏ lỡ cơ hội đó.

Tờ Marca dẫn lời HLV Cuca trước thềm trận đấu giữa Santos FC và Deportivo Cuenca tại Copa Sudamericana: “Neymar đã phẫu thuật đầu gối trong kỳ FIFA Days (cuối tháng 3). Cậu ấy chưa thể tập luyện và cần dành thêm thời gian để hồi phục sau ca mổ”.

Sau khi mùa giải VĐQG Brazil kết thúc, Neymar đã tiến hành phẫu thuật đầu gối theo khuyến cáo từ đội ngũ y tế. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để giải quyết triệt để vấn đề. Chỉ vài tháng sau, ngôi sao của Santos FC tiếp tục bước vào một ca điều trị khác, lần này là liệu pháp tái tạo bằng huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) nhằm phục hồi phần mô khớp bị tổn thương nghiêm trọng.

Neymar vẫn nuôi hy vọng chinh phục World Cup 2026. (Nguồn: Reuters)

Việc liên tiếp can thiệp y tế cho thấy tình trạng chấn thương của Neymar không hề đơn giản. Dẫu vậy, thay vì chọn phương án an toàn, tiền đạo sinh năm 1992 vẫn quyết định “đánh cược” với thời gian để kịp trở lại.

Đáng chú ý, Neymar lựa chọn thực hiện điều trị trong đợt tập trung đội tuyển, thời điểm anh hy vọng được triệu tập lên tuyển Brazil. Hiện tại, anh đã bắt đầu chương trình hồi phục đặc biệt để đạt thể trạng tốt nhất trong những tháng cuối trước World Cup, đồng thời thuyết phục HLV Carlo Ancelotti điền tên mình vào danh sách 26 cầu thủ tham dự giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada.

World Cup 2026 nhiều khả năng là cơ hội cuối cùng để Neymar khép lại sự nghiệp quốc tế, vì thế mọi lựa chọn lúc này đều tiềm ẩn không ít rủi ro.