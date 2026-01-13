Neymar khoe bộ sưu tập siêu xe và máy bay 'Batman' trị giá 1.700 tỷ đồng

(VTC News) -

Chân sút người Brazil, Neymar, vừa gây sốc khi chi khoảng 65 triệu USD (khoảng 1.700 tỷ đồng) cho một bộ sưu tập xe và máy bay lấy cảm hứng từ nhân vật Batman. Trong số đó, nổi bật nhất là chiếc Tumbler - Batmobile huyền thoại trong bộ phim "Hiệp sĩ bóng đêm".

Neymar không phải là người nổi tiếng đầu tiên sở hữu Batmobile, nhưng anh là fan hâm mộ trung thành của nhân vật Batman. Ngoài chiếc Batmobile, Neymar còn mua một chiếc máy bay phản lực tư nhân và một chiếc trực thăng theo chủ đề Batman.

Bộ sưu tập xe và máy bay chủ đề Batman của Neymar. (Ảnh: Supercar Blondie)

Câu chuyện bắt đầu từ một đôi giày bóng đá do Puma thiết kế riêng cho Neymar, lấy cảm hứng từ Batman. Từ đó, ngôi sao bóng đá dành tình yêu vào những món đồ xa xỉ mang chủ đề của nhân vật thần tượng, bao gồm chiếc trực thăng Airbus H145 trị giá 13 triệu USD và máy bay phản lực Dassault Falcon 900LX có giá 50 triệu USD. Đặc biệt, anh đã chi 1,5 triệu USD cho phiên bản cao cấp của chiếc Tumbler.

Bộ sưu tập trị giá 65 triệu USD (khoảng 1.700 tỷ đồng). (Ảnh: Supercar Blondie)

Neymar, được mệnh danh là "Pelé" hay "Ronaldo" của thời đại mới, trở thành cầu thủ bóng đá được trả lương cao thứ hai thế giới, chỉ sau Cristiano Ronaldo. Với khối tài sản khổng lồ tích lũy từ thời gian thi đấu tại Barcelona, PSG và Al Hilal, anh không ngần ngại chi tiền cho những đam mê của mình.

Phiên bản cao cấp của chiếc Tumbler trị giá 1,5 triệu USD. (Ảnh: Supercar Blondie)

Mặc dù có nhiều phiên bản Batmobile khác nhau, chiếc Tumbler vẫn là mẫu xe được yêu thích nhất nhờ thiết kế mạnh mẽ và thực tế, mang dáng dấp của một siêu xe quân sự. Neymar đã chứng minh rằng, với sự giàu có và đam mê, bất cứ điều gì cũng có thể trở thành hiện thực.