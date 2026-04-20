Bé gái 8 tuổi mắc khối u đầu tụy phức tạp, bác sĩ khẳng định tài năng bóc tách

Bệnh nhi có tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh, không biểu hiện bất thường. Khối u được phát hiện một cách tình cờ sau khi trẻ bị ngã trong lúc chơi và được đưa đến cơ sở y tế địa phương kiểm tra.

Trong quá trình thăm khám và siêu âm ổ bụng, bác sĩ phát hiện trẻ có khối u vùng đầu tụy - một vị trí hiếm gặp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Sau đó, trẻ được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi, điều trị. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ban đầu cho thấy trẻ có khối u lớn và phức tạp.

Sức khỏe của bé gái được cải thiện rõ rệt sau phẫu thuật. (Ảnh: BV Nhi TƯ)

Ngay lập tức, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa, bao gồm: Ngoại Gan - Mật - Tụy, Ung thư, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh và Di truyền học để tìm ra phương pháp điều trị tối ưu nhất. Do nguy cơ chảy máu cao, các bác sĩ không lựa chọn phương pháp sinh thiết kim. Thay vào đó, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật sinh thiết mở để xác định bản chất khối u.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u hạch thần kinh trưởng thành, có tính chất lành tính. Tuy nhiên, khối u có xu hướng phát triển, kích thước tăng theo thời gian và có thể gây chèn ép đường mật, tĩnh mạch cửa, dẫn đến biến chứng nặng nếu không can thiệp kịp thời. Trước tình trạng đó, các bác sĩ đã thống nhất chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bệnh nhi.

Khối u được tách rời khỏi tĩnh mạch cửa mà không cần thay thế mạch, đồng thời bảo tồn được động mạch gan. Tuy nhiên, khối u xâm lấn vào ống mật chủ đoạn thấp và đã gây giãn đường mật, do đó ê-kíp buộc phải cắt khối đầu tụy để đảm bảo hiệu quả điều trị tốt nhất.

Điểm đặc biệt là trong quá trình xử trí, các bác sĩ đã bảo tồn được tá tràng, giúp duy trì lưu thông hệ tiêu hóa một cách sinh lý nhất cho bệnh nhi. Sau khi cắt đầu tụy, ê-kíp tiến hành nối mật - ruột, tụy - ruột, đảm bảo lưu thông đường mật và chức năng tiêu hóa sau mổ. Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tích cực. Chỉ sau vài ngày, trẻ đã có thể ăn uống trở lại, sức khỏe cải thiện rõ rệt.

BSCKII. Vũ Mạnh Hoàn - Trưởng khoa Gan - Mật - Tụy, Phó Giám đốc TT Ngoại Tổng hợp cho biết, kết quả tích cực của ca bệnh không chỉ mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho một em nhỏ mà còn là minh chứng cho sự phát triển của Ngoại Nhi chuyên sâu tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em trên cả nước.