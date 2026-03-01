Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei là ai, tại sao bị Mỹ - Israel ám sát?

(VTC News) -

Ngày 1/3, truyền thông Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayahtollah Ali Khamenei lên nắm quyền lãnh đạo nước Cộng hòa Hồi giáo vào năm 1989, sau cái chết của Ayatollah Ruhollah Khomeini, nhà lãnh đạo đã dẫn đầu cuộc cách mạng Hồi giáo một thập kỷ trước đó.

Mỹ - Israel phóng tên lửa vào Iran.

Trong khi Khomeini là lực lượng tư tưởng đằng sau cuộc cách mạng chấm dứt sự cai trị của chế độ quân chủ Pahlavi, thì chính Khamenei là người đã định hình bộ máy quân sự và bán quân sự, vừa là lực lượng phòng thủ của Iran chống lại kẻ thù, vừa mang lại cho nước này tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới.

Lãnh tụ tối cao Ayahtollah Ali Khamenei là ai?

Sinh năm 1939 tại thành phố linh thiêng Mashhad của người Shia ở phía đông bắc Iran, Khamenei là con trai của một nhà lãnh đạo Hồi giáo nổi tiếng và là người Azerbaijan gốc Iraq láng giềng. Gia đình ông định cư lần đầu tiên ở Tabriz, tây bắc Iran, trước khi chuyển đến Mashhad, một nơi được nhiều người hành hương tôn giáo ưa thích, nơi cha của Khamenei lãnh đạo một nhà thờ Hồi giáo Azerbaijan.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayahtollah Ali Khamenei.

Khamenei bắt đầu học tập từ năm bốn tuổi, học kinh Quran, và hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học tại trường Hồi giáo đầu tiên ở Mashhad. Ông theo học các trường thần học và học hỏi từ các học giả Hồi giáo nổi tiếng thời bấy giờ, như cha ông và Sheikh Hashem Ghazvini. Trong những năm tiếp theo, ông tiếp tục học tập tại các trung tâm giáo dục đại học Shia danh tiếng hơn ở Najaf và Qom.

Tại Qom, ông học hỏi và trở nên thân thiết với một số học giả Hồi giáo nổi tiếng khác, bao gồm Ayatollah Khomeini, người được các học viên trẻ yêu mến. Khamenei giảng dạy các khóa học về luật học và các lớp diễn giải thần học công cộng.

Lãnh đạo tối cao

Sau khi chế độ quân chủ bị lật đổ, ông Khamenei trở thành nhân vật chủ chốt trong việc thiết lập nước Iran mới. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong thời gian ngắn vào năm 1980 và sau đó là người giám sát Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sau khi chiến tranh Iran-Iraq bùng nổ. Là một nhà hùng biện xuất sắc, ông cũng nắm giữ chức vụ quan trọng là người dẫn dắt buổi cầu nguyện thứ Sáu ở Tehran.

Năm 1981 là một năm trọng đại đối với Khamenei. Ông bị mất khả năng sử dụng cánh tay phải sau khi thoát chết trong gang tấc khỏi một vụ ám sát do nhóm Mojahedin-e Khalq (MEK) thực hiện, một nhóm đối lập đã phát động cuộc nổi dậy vũ trang chống lại chế độ thần quyền mới thành lập của Iran sau khi bất hòa với Khomeini. Cùng năm đó, Khamenei đắc cử tổng thống, trở thành tổng thống giáo sĩ đầu tiên của Iran.

Năm 1989, cái chết của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ruhollah Khomeini là một bước ngoặt đối với nền cộng hòa Hồi giáo. Một hội đồng được thành lập để sửa đổi hiến pháp đã bổ nhiệm Khamenei thay thế.

“Tôi tin rằng tôi không xứng đáng với vị trí này; có lẽ cả bạn và tôi đều biết điều đó. Đây sẽ là sự lãnh đạo mang tính biểu tượng, chứ không phải lãnh đạo thực sự”, ông Khamenei nói vào thời điểm đó.

Nhưng sự lãnh đạo của ông không hề mang tính biểu tượng.

Thời kỳ đầu nhiệm kỳ của Khamenei được định hình bởi những nỗ lực tái thiết một đất nước bị tàn phá bởi 8 năm chiến tranh với Iraq. Hơn một triệu người thiệt mạng trong cuộc xung đột, và nền kinh tế bị bỏ lại trong đống đổ nát. Khi còn là tổng thống, ông Khamenei thường xuyên đến thăm tiền tuyến, giành được lòng trung thành của IRGC và có được sự hiểu biết trực tiếp về thực tế của chiến tranh.

“Ông ấy là nhà lãnh đạo được hình thành trong cuộc chiến với Iraq – điều đó đã định hình quan điểm của ông về chính trị đối nội và đối ngoại. Khi trở thành lãnh đạo tối cao, ông tập trung vào việc xây dựng bộ máy quân sự và bán quân sự để đối phó với tình trạng bị bao vây, để duy trì sự kháng cự liên tục”, Narges Bajoghli, phó giáo sư nhân chủng học và nghiên cứu Trung Đông tại Đại học John Hopkins, cho biết.

Nhưng tình hình bắt đầu thay đổi vào những năm 1990. Một số người, kiệt sức vì chiến tranh, mong muốn thấy Iran trở lại với cộng đồng quốc tế.

Tâm lý đó đã dẫn đến chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 1997 của nhà cải cách Mohammad Khatami, người ủng hộ việc xích lại gần hơn với phương Tây và thúc đẩy “đối thoại giữa các nền văn minh”.

Tuy nhiên, sự hoài nghi và thiếu tin tưởng của Khamenei đối với phương Tây vẫn không thay đổi. Ông coi phiếu bầu cho cải cách, kể cả từ trong hàng ngũ quân đội và bộ máy bán quân sự, là mối đe dọa đối với hiện trạng. Vì vậy, theo chuyên gia, ông đã bắt đầu tạo ra một khối cử tri ổn định gồm những người ủng hộ trung thành, đầu tư vào việc cải tổ giáo dục và đào tạo cho thế hệ trẻ trong hệ thống bán quân sự.

Điều đó có nghĩa là trao cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) quyền tự do xây dựng mạng lưới doanh nghiệp cho phép họ thống trị nền kinh tế Iran, đồng thời tăng cường các chương trình huấn luyện, đặc biệt là cho các thành viên trẻ tuổi trong lực lượng tình nguyện bán quân sự Basij.

Ayatollah Ali Khamenei.

“Không hòa bình cũng không chiến tranh”

Khamenei cũng là một người thực dụng. Và ông tin rằng mối quan hệ với phương Tây phải được tiến hành bằng những chiến lược khác nhau: kháng cự nhưng cũng đàm phán, nếu cần thiết, các nhà quan sát cho biết.

Năm 2015, Iran đang phải vật lộn dưới các lệnh trừng phạt quốc tế khắc nghiệt do chương trình hạt nhân của mình. Vì vậy, ông đã bật đèn xanh cho các cuộc đàm phán của Tổng thống Hassan Rouhani với phương Tây, dẫn đến Thỏa thuận Hợp tác Toàn diện chung (JCPOA) năm 2015. Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này, được ký kết giữa Iran và các cường quốc thế giới, được thiết kế để kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Nhưng ba năm sau khi thỏa thuận đó được ký kết, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận, chấm dứt sự hòa giải. Khi Washington áp đặt một loạt lệnh trừng phạt mới đối với Iran, ông Khamenei đã quay trở lại lập trường cứng rắn hơn, loại trừ đàm phán với Mỹ.

Với các lệnh trừng phạt của phương Tây ngày càng gia tăng và lạm phát leo thang, các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp Iran vào năm 2019 sau quyết định tăng giá xăng của chính phủ.

Giữa bối cảnh này, cuộc bầu cử tổng thống chứng kiến ​​chiến thắng của Ebrahim Raisi – một công tố viên cấp cao từng bị chỉ trích. Với một đồng minh thân cận như Raisi ở vị trí tổng thống, ông Khamenei thúc đẩy cái gọi là “nền kinh tế kháng chiến”, dựa vào khả năng nội tại của Iran đồng thời chuyển hướng kinh doanh sang phương Đông.

“Trục kháng chiến”

Theo quan điểm của Khamenei, độc lập và quyền lực cũng cần thiết ở ngoài biên giới quốc gia để duy trì “phòng thủ tiền tuyến” nhằm ngăn chặn các hành động gây hấn hoặc vượt quá giới hạn của các đối thủ.

Điều đó được cho là dẫn đến việc xây dựng một mạng lưới quan hệ ủy nhiệm và chuyển giao kiến ​​thức vũ khí và nguồn lực cho một nhóm các đồng minh bên ngoài Iran – cái gọi là “trục kháng chiến”, dự án chiến lược có ảnh hưởng nhất của Khamenei.

Kiến trúc sư chính của chiến lược này là Qassem Soleimani, một người ủng hộ Khamenei trung thành và là chỉ huy của lực lượng Quds của Iran, cánh quân tinh nhuệ của IRGC chịu trách nhiệm chính về các hoạt động ở nước ngoài. Soleimani bị Mỹ ám sát năm 2020.

Ônh Khamenei trong sự kiện tại miền Nam Tehran vào tháng 11/2007.

Những trụ cột của liên minh này được cho là bao gồm Hezbollah ở Lebanon, cựu Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria, Hamas ở Palestine, Houthi ở Yemen và các nhóm vũ trang ở Iraq.

Nhưng trục liên minh bắt đầu tan rã sau cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Israel sau đó phát động cuộc chiến ở Gaza, khiến hơn 70.000 người thiệt mạng và biến phần lớn vùng lãnh thổ này thành đống đổ nát. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Hamas đã thiệt mạng trong cuộc chiến.

Khi các đồng minh của Iran suy yếu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã thúc đẩy việc tấn công chương trình hạt nhân của Iran trong nhiều thập kỷ, đã nắm bắt thời cơ.

Ngày 13/6/2025, Israel tấn công Iran, giết chết hàng chục chỉ huy cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu, tấn công một số địa điểm hạt nhân và cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự.

Israel khẳng định cuộc tấn công nhằm ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân, bất chấp các đánh giá riêng biệt của tình báo Mỹ và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho rằng Tehran không trong quá trình đó. Và cuộc tấn công đó xảy ra đúng lúc Tehran đang đàm phán với Washington để đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của mình.

Iran đã đáp trả bằng một loạt tên lửa tấn công Tel Aviv. Một cuộc chiến tranh toàn diện đã nổ ra trong gần hai tuần, đỉnh điểm là việc Mỹ thả bom xuyên hầm vào ba cơ sở hạt nhân trọng yếu.

Ông Netanyahu khi đó đã đe dọa ông Khamenei, trong khi ông Trump yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện”.

“Những người thông minh hiểu biết về Iran và lịch sử Iran sẽ không bao giờ nói chuyện với quốc gia này bằng ngôn ngữ đe dọa bởi vì người dân Iran sẽ không đầu hàng, và người Mỹ nên biết rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của Mỹ chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục”, ông Khamenei đáp trả gay gắt.

Sau các cuộc biến động, đất nước đứng trước ngã ba đường. Các chuyên gia cho rằng Iran cần phải đưa ra những thỏa hiệp khó khăn để được giảm nhẹ trừng phạt và phục hồi kinh tế – nếu không sẽ phải đối mặt với những biến động tiếp theo.

Điều đó dẫn đến các vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran nhằm hạn chế các hoạt động hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc giảm nhẹ trừng phạt. Mặc dù có những tuyên bố về “tiến triển”, nhưng một số vòng đàm phán tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Geneva đã không đạt được bất kỳ bước đột phá nào.