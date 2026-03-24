Mỹ nhượng bộ trong đàm phán với Iran, Israel 'lo ngại thực sự'

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bị cáo buộc đã tìm cách làm suy yếu và cản trở vòng đàm phán gần đây do Oman làm trung gian, đồng thời thúc đẩy Tổng thống Donald Trump từ bỏ con đường ngoại giao để tham gia vào xung đột.

Vì vậy, Israel được cho là đang quan ngại về mức độ kiểm soát mà nước này có thể duy trì, hoặc những gì có thể đánh mất nếu bị cuốn vào vòng xoáy ngoại giao do Nhà Trắng dẫn dắt.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 23/3 cho biết Tổng thống Donald Trump tin rằng có cơ hội chuyển hóa những thành quả quân sự đáng kể thành một thỏa thuận nhằm “bảo vệ các lợi ích cốt lõi”. Tuy nhiên, trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tại Iran và Lebanon.

“Chúng tôi đang giáng đòn mạnh vào chương trình tên lửa và hạt nhân, đồng thời tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho Hezbollah”, ông Netanyahu nói.

Ông Netanyahu cho biết đã điện đàm với ông Trump trước đó cùng ngày, nhấn mạnh Israel có thể “tận dụng những thành tựu quan trọng đạt được cùng quân đội Mỹ để hoàn thành các mục tiêu chiến tranh thông qua một thỏa thuận bảo vệ các lợi ích cốt lõi của chúng tôi”.

Nhà lãnh đạo Israel cũng tuyên bố nước này gần đây đã hạ sát thêm hai nhà khoa học hạt nhân Iran và ám chỉ các chiến dịch tiếp theo đang được chuẩn bị.

“Chỉ vài ngày trước, chúng tôi đã loại bỏ thêm hai nhà khoa học hạt nhân và sẽ còn nhiều hành động khác”, Thủ tướng Netanyahu nói, đồng thời khẳng định Israel sẽ bảo vệ lợi ích của mình “trong mọi hoàn cảnh”. Trước đó, hôm 21/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết cả Mỹ và Israel sẽ “gia tăng đáng kể” các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tuần này.