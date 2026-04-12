Iran nói Mỹ đưa ra đòi hỏi quá đáng, 3 tàu chở dầu cỡ lớn đi qua eo Hormuz

Iran cho rằng nguyên nhân là do phái đoàn Mỹ đã đưa ra những đòi hỏi và yêu sách thái quá.

Cáo buộc được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa ra sáng nay, vài giờ sau khi Pakistan thông báo kết thúc vòng đàm phán kéo dài 21 giờ liên tục giữa Mỹ và Iran.

Nguồn tin nói rằng những đòi hỏi thái quá của Mỹ đã cản trở hai bên xây dựng khung làm việc chung. Trong khi đó, truyền hình Press TV đưa tin trong số các nội dung thảo luận ở Pakistan, có vấn đề eo biển Hormuz và quyền phát triển hạt nhân của Iran.

Tàu chở hàng ở Vùng Vịnh, gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Cũng liên quan đến phản ứng của Iran với vòng đàm phán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei sáng nay cho rằng việc hai bên không thể đi đến thỏa thuận chỉ sau một phiên thảo luận là hết sức bình thường. Iran đã xác định trước điều này và hoàn toàn không bất ngờ với kết quả đàm phán.

Ông Baqaei bày tỏ tin tưởng liên lạc giữa Iran với Pakistan cũng như các quốc gia bạn bè trong khu vực, sẽ tiếp tục được duy trì.

Về tình hình thực địa tại eo biển Hormuz, truyền thông khu vực dẫn dữ liệu phân tích hàng hải hôm nay cho biết trong ngày 11/4, có 3 tàu chở dầu cỡ lớn chở đủ tải trọng đã rời vịnh Ba Tư. Trong số này có 1 tàu mang cờ Trung Quốc và một tàu mang cờ Liberia. Mỗi tàu chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô. Đây là những tàu chở dầu cỡ lớn chở đủ tải đầu tiên rời vịnh Ba Tư kể từ khi lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran có hiệu lực ngày 8/4.

Ngoài ra, còn có 3 tàu chở dầu không tải từ bên ngoài đi vào vịnh Ba Tư qua eo Hormuz. Tuy nhiên, thông tin chưa được phía Iran xác nhận.

Liên quan đến tình hình tại Lebanon, truyền thông nước này cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương, trong cuộc không kích của Israel vào thị trấn Qana, phía Nam Lebanon hồi sáng nay.

Cả Iran và Pakistan cùng khẳng định lệnh ngừng bắn bao gồm Lebanon. Tuy nhiên Israel và Mỹ bác bỏ điều này.