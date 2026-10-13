(VTC News) -

Gần 40 tuổi, anh Nam (Hà Nội) có công việc văn phòng ổn định, thu nhập tốt và sinh ra trong gia đình khá giả. Nhưng đằng sau vỏ bọc êm ấm ấy lại là chuỗi mâu thuẫn gia đình kéo dài dai dẳng từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Từ nhỏ, anh Nam quen với cảnh bà nội và mẹ bất đồng, cãi vã. Khi trưởng thành, lập gia đình, anh lại tiếp tục đối mặt với mâu thuẫn giữa mẹ và vợ. Rồi chị dâu ly hôn trở về sống chung, những va chạm giữa chị dâu và vợ anh lại tiếp tục nổ ra. Cứ như vậy, hết chuyện này đến chuyện khác, anh Nam luôn là người đứng ở giữa, cố gắng dập lửa và hòa giải để không ai phải buồn lòng.

Vốn là người hiền lành, hòa đồng, sống tình cảm và luôn nghĩ cho người khác, anh Nam hiểu mẹ, thương vợ, thông cảm với hoàn cảnh của chị dâu. Ai cũng có những lý lẽ và nỗi khổ riêng, ai cũng muốn anh thấu hiểu. Song dường như chưa từng có ai hỏi xem chính anh đang cảm thấy thế nào.

Nỗ lực gánh vác cảm xúc cho tất cả mọi người trong nhiều năm khiến anh Nam kiệt sức. Sự dồn nén âm thầm bắt đầu phát tán ra thể chất: anh mất ngủ kéo dài, tim đập nhanh, hồi hộp, bồn chồn và đau dạ dày dữ dội.

Tìm đến khám tại chuyên khoa Tâm thần, Bệnh viện E, anh ngỡ ngàng khi được bác sĩ chẩn đoán mắc rối loạn lo âu lan tỏa, đang được kết hợp điều trị thuốc, các liệu pháp tâm lý cá nhân và gia đình.

‘Muốn phát điên’ vì nghe vợ và mẹ kể tội nhau mỗi ngày (Ảnh minh họa: AI)

Trường hợp của anh Nam không phải là hiếm gặp. Thực tế, áp lực phải nghe vợ phàn nàn về mẹ, rồi lại nghe mẹ kể tội con dâu đang vắt kiệt sức lực nhiều đàn ông, đẩy họ vào cảm giác “muốn phát điên” ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Anh Thanh Tùng (32 tuổi, Hà Nội) cũng rơi vào cảnh kiệt sức tương tự khi ngày nào cũng trở thành “trạm hứng sóng” tiêu cực từ hai người phụ nữ quan trọng nhất đời.

Đi làm về mệt mỏi, vừa đặt chân vào nhà, anh Tùng nghe vợ ấm ức tố mẹ chồng muốn kiểm soát mọi thứ, kể cả đồ dùng cá nhân. Anh đau đầu khi ngày nào vợ cũng phàn nàn mẹ chồng quá kỹ tính, đòi hỏi mọi thứ trong nhà phải sạch đến hoàn hảo.

Chưa kịp dịu giọng với vợ, anh Tùng lại nhiều lần được mẹ gọi riêng vào phòng than thở. Bà trách con dâu không quan tâm sức khỏe mẹ chồng, bà ốm mệt không hỏi thăm, rồi chê cô tính tình ẩu đả, đoảng vị.

Không ít lần chứng kiến mẹ và vợ cãi vã dữ dội, không khí gia đình chẳng khác nào “một thùng thuốc súng” chực chờ phát nổ, anh Tùng đứng ở giữa, đầu óc quay mòng mòng, bế tắc đến mức nghẹt thở. Dù nhiều lần nhỏ to giải thích, khuyên nhủ cả mẹ và vợ, anh Tùng vẫn không thể giúp hai người phụ nữ bớt nghĩ xấu về nhau.

Học cách buông bỏ “ghế trọng tài”

Phân tích về hiện tượng nhiều đàn ông rơi vào trạng thái bế tắc, kiệt sức khi đứng giữa mâu thuẫn gia đình, Bác sĩ Nguyễn Trọng Quân - Khoa Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện E) nói đó là kịch bản rất điển hình dẫn đến các rối loạn tâm thần ở nam giới hiện đại, phổ biến nhất là rối loạn lo âu lan tỏa.

Theo chuyên gia tâm lý, trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, người đàn ông thường rơi vào hai cái “bẫy tâm lý” lớn, đó là sập bẫy “người phân xử đúng - sai” và tự gánh trách nhiệm cảm xúc của người khác.

Việc cố gắng chứng minh ai đúng, ai sai chỉ làm gia tăng sự tổn thương. Trong mâu thuẫn gia đình, điều các bên cần thường là sự giải tỏa cảm xúc chứ không phải bản án lý trí. Mỗi người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm cho cảm xúc và cách ứng xử của mình. Người đàn ông không thể thay đổi tư duy của mẹ, cũng không thể ép buộc cảm xúc của vợ.

Theo bác sĩ Quân, áp lực dồn nén từ việc phải làm “người hòa giải” trong thời gian dài khiến cơ thể liên tục tiết out các hormone căng thẳng. Bệnh nhân không chỉ suy sụp về tinh thần mà còn nhanh chóng gục ngã về thể chất với các triệu chứng điển hình như: mất ngủ kéo dài, bồn chồn, hồi hộp, đau dạ dày dữ dội...

“Rất nhiều người đàn ông mang tâm lý phải có trách nhiệm làm hài lòng tất cả mọi người. Họ dành trọn thời gian và tâm trí để dập tắt các xung đột xung quanh, để rồi cạn kiệt năng lượng và chẳng còn sự bình yên cho chính bản thân mình”.

Từ góc độ chuyên môn, các chuyên gia đưa ra lời khuyên giúp người đàn ông tự giải thoát khỏi vòng xoáy kiệt sức vì mắc kẹt trong mâu thuẫn gia đình.

Thứ nhất, học cách buông bỏ và chấp nhận giới hạn: Nhận thức rõ rằng không phải mọi xung đột gia đình đều là lỗi hay trách nhiệm của mình. Đôi khi, việc lùi lại một bước để hai bên tự học cách đối thoại lại là giải pháp lành mạnh nhất.

Thứ hai, thiết lập ranh giới cảm xúc rõ ràng: Lắng nghe, thấu hiểu nhưng không thồ gánh toàn bộ sự tiêu cực của người khác vào lòng. Đàn ông cần học cách từ chối trở thành “thùng rác cảm xúc” cho cả hai phía.

Thứ ba, chủ động tham vấn và điều trị y tế: Khi xuất hiện các dấu hiệu kiệt sức thể chất và tâm lý (mất ngủ, lo âu, đau dạ dày...), đó là lúc hệ thần kinh đã quá tải. Đàn ông cần vượt qua rào cản tự ti để tìm kiếm sự hỗ trợ từ bác sĩ chuyên khoa tâm thần và chuyên gia tâm lý.

Khi xuất hiện các dấu hiệu kiệt sức cần tìm kiếm sự hỗ trợ từ bác sĩ chuyên khoa (Ảnh minh họa: AI)

Hiện nay, với các trường hợp suy sụp tâm thần do áp lực gia đình, y học hiện đại áp dụng phác đồ điều trị đa mô thức: kết hợp điều trị bằng thuốc để ổn định các hóa chất trung gian thần kinh với liệu pháp tâm lý cá nhân và liệu pháp gia đình nhằm tái cấu trúc lại mô hình giao tiếp.

“Đôi khi, chúng ta quá mải mê cố gắng tạo ra một gia đình hoàn hảo, mà quên mất rằng điều những người thân yêu cần nhất ở một người chồng, người con lại chính là sự bình yên, khỏe mạnh và hiện diện tích cực của chính anh ấy”, bác sĩ Nguyễn Trọng Quân nhắn nhủ.