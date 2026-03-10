Ám ảnh mỗi lần thấy tên sếp hiện trên điện thoại và cú sốc rối loạn lo âu tuổi 35

(VTC News) -

7h45 sáng, cửa thang máy vừa mở ở tầng 9, anh Hùng (35 tuổi, Hà Nội) đứng sững vài giây rồi mới nhận ra mình bấm nhầm tầng. Văn phòng của anh ở tận tầng 12 và đây không phải lần đầu anh lẫn lộn như vậy. Những ngày gần đây, anh thường xuyên quên mật khẩu máy tính, bỏ quên chìa khóa, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn.

Là nhân viên phụ trách dự án tại một công ty công nghệ, công việc vốn đã quen thuộc sau nhiều năm, nhưng vài tháng nay, chỉ cần điện thoại hiện tên sếp là toàn thân anh Hùng lập tức cứng đờ.

“Tim đập nhanh, tay run, đầu óc trống rỗng. Có lúc tôi cầm điện thoại mà không dám nghe máy ngay, phải hít thật sâu mới đủ can đảm bấm nút nhận”, anh chia sẻ.

Thực tế, đó đôi khi chỉ là những cuộc gọi hỏi tiến độ hoặc nhắc sửa báo cáo. Vậy mà với anh, mỗi lần điện thoại rung lên đều giống như “tín hiệu báo động”.

Căng thẳng len lỏi vào cả bữa cơm trưa lẫn giấc ngủ. Nhiều đêm anh thức trắng đến 2-3 giờ sáng, quay cuồng với những kịch bản bị sếp hỏi, sếp phê bình. Vợ anh là người đầu tiên nhận thấy sự bất ổn khi thấy chồng bỏ bữa liên tục, bát cơm lúc nào cũng còn đầy.

Khi tình trạng "bấm nhầm tầng thang máy" lặp lại và tim đập nhanh ngay cả khi điện thoại im lặng, gia đình khuyên anh đi khám. Tại đây bác sĩ kết luận anh mắc rối loạn lo âu.

Người bệnh rối loạn lo âu được bác sĩ hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ. (Ảnh minh họa: Như Loan)

Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng, Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương (Hà Nội), những biểu hiện như hồi hộp, sợ hãi, mất ngủ kéo dài trước áp lực công việc không còn đơn thuần là trạng thái căng thẳng thông thường. Khi nỗi lo lặp đi lặp lại và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, đó có thể là một rối loạn tâm thần cần được thăm khám và can thiệp chuyên môn.

Số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy rối loạn lo âu là một trong những vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến nhất hiện nay. Năm 2019, thế giới có khoảng 301 triệu người sống chung với tình trạng này, và các chuyên gia cho rằng con số thực tế đã tăng đáng kể sau đại dịch COVID-19.

Tại Việt Nam, khảo sát của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia cho thấy sức khỏe tâm thần đang là vấn đề đáng lưu ý. Khoảng 1/4 dân số từng trải qua ít nhất một vấn đề tâm lý, trong đó rối loạn lo âu chiếm tỷ lệ cao.

Theo các chuyên gia, môi trường công sở hiện đại, đặc biệt tại các doanh nghiệp có cường độ làm việc cao dễ khiến người lao động rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Nhân viên không chỉ chịu áp lực từ yêu cầu công việc và sự giám sát của cấp trên, mà còn tự đặt ra kỳ vọng lớn cho bản thân. Khi những áp lực này tích tụ trong thời gian dài, lo âu có thể phát triển và dần ảnh hưởng đến sức khỏe.

Rối loạn lo âu không chỉ tác động đến tâm lý mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về thể chất. Người bệnh có thể gặp tình trạng mất ngủ, mệt mỏi kéo dài, rối loạn tiêu hóa, suy giảm năng lượng, thậm chí tiến triển thành trầm cảm nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời.

Điều đáng lo ngại là nhiều người không nhận ra mình đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Họ thường cho rằng bản thân chỉ “quá nhạy cảm” hoặc chưa đủ cố gắng trong công việc, từ đó tự chịu đựng và cố gắng vượt qua một mình. Cách suy nghĩ này khiến tình trạng căng thẳng ngày càng nặng hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe tinh thần, người lao động cần duy trì lối sống cân bằng: ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, vận động thể chất thường xuyên và dành thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm. Những hoạt động giải trí, thư giãn cũng giúp cơ thể và tâm trí phục hồi sau những ngày làm việc căng thẳng.

Trong trường hợp xuất hiện dấu hiệu kiệt sức, buồn bã kéo dài hoặc cảm thấy không thể tự kiểm soát cảm xúc, việc kết nối với người thân, bạn bè hoặc tìm đến chuyên gia tâm lý là điều cần thiết. Sự hỗ trợ kịp thời có thể giúp ngăn ngừa những hậu quả nghiêm trọng hơn đối với sức khỏe tinh thần.

Các chuyên gia cũng cho rằng mỗi người nên chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và sự tự tin trong công việc. Khi năng lực được củng cố, người lao động sẽ dễ thích nghi với áp lực hơn và có nhiều lựa chọn cho con đường nghề nghiệp của mình.

Trong trường hợp môi trường làm việc không còn phù hợp hoặc vượt quá khả năng chịu đựng, việc cân nhắc thay đổi hướng đi cũng là một lựa chọn cần được xem xét, thay vì tiếp tục chịu đựng trong trạng thái căng thẳng kéo dài.