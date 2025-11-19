Gia Lai mưa trắng trời, nước lũ cuồn cuộn chảy, người dân cầu cứu khắp nơi

Cập nhật mưa lũ Gia Lai sáng 19/11.

Lũ dâng cao và nhanh trong đêm 18, rạng sáng 19/11 khiến các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông... bị cô lập hoàn toàn.

Trong khi đó phường Quy Nhơn Nam xuất hiện những điểm sạt lở đất đá, thêm đó là nước từ trên núi tràn xuống cuốn theo đất đá vào nhà dân.

Mực nước tại phường Quy Nhơn Đông được ghi nhận ở thời điểm hiện tại từ 2-3m.

Nhiều hộ dân dọc quốc lộ 19 mới qua các địa bàn xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Đông bị cô lập hoàn toàn.

Trong đêm 18, rạng sáng 19/11, người dân tại các vùng ngập hạ lưu phía Đông tỉnh Gia Lai liên tục cầu cứu .

Từ đêm đến sáng, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an và lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai ngâm mình trong dòng nước lạnh để đưa người dân phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam đến nơi an toàn.

Tối 18/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn ra công điện khẩn kích hoạt kịch bản ứng phó lũ cấp độ 3.1, yêu cầu các xã, phường; các sở, ban, ngành tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách ứng phó khẩn cấp mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất. đối với 58 xã, phường phía Đông tỉnh.

Đồng thời yêu cầu bố trí ngay chỗ ở tạm theo hình thức xen ghép hoặc tập trung tại các cơ sở quân đội, công cộng, tuyệt đối không để người dân thiếu nơi ở an toàn.

Bản tin lũ trên các sông trong tỉnh Gia Lai lúc 7h sáng 19/11

Nước lũ các sông lên rất nhanh, nhất là sông Hà Thanh, sông Kôn, đề nghị người dân di chuyển khẩn cấp đến khu vực an toàn theo thông báo của chính quyền địa phương. Đặc biệt một số khu vực huyện Tuy Phước (cũ), TP Quy Nhơn (cũ).

Trong 12 giờ qua, mực nước lũ trên sông Hà Thanh dao động ở mức cao. Mực nước lũ lúc 01h ngày 19/11 trên sông Hà Thanh tại trạm Vân Canh 45,03 m dưới mức báo động 3 là 0,47 m (thấp hơn lũ lịch sử năm 2009 là 1,07 m); tại trạm Diêu Trì là 6,62 m trên báo động 3 là 1,12 m (thấp hơn lũ lịch sử năm 2009 là 0,55 m).

Trên sông Ba, mực nước lúc 7h tại trạm Ayun Pa là 157,05 mét, trên mức báo động 3 là 1,05 m. Tại trạm An Khê là 405,67 mét, trên mức báo động 2 là 0,17 m.

Trong 24 giờ tới, tình trạng ngập lụt trên diện rộng tiếp tục xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông và đồng ruộng, ngập lụt cục bộ các buôn, làng, thôn, tổ và khu dân cư, ngập úng tại các khu đô thị.