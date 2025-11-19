Gia Lai mưa trắng trời, nước lũ cuồn cuộn chảy, người dân cầu cứu khắp nơi

Lũ lớn dâng cao gần mái nhà khiến khu vực hạ lưu Gia Lai cô lập, nhiều điểm sạt lở xuất hiện, người dân liên tục cầu cứu lực lượng chức năng trong đêm.
Cập nhật mưa lũ Gia Lai sáng 19/11.
Bản tin lũ trên các sông trong tỉnh Gia Lai lúc 7h sáng 19/11
Nước lũ các sông lên rất nhanh, nhất là sông Hà Thanh, sông Kôn, đề nghị người dân di chuyển khẩn cấp đến khu vực an toàn theo thông báo của chính quyền địa phương. Đặc biệt một số khu vực huyện Tuy Phước (cũ), TP Quy Nhơn (cũ).
Trong 12 giờ qua, mực nước lũ trên sông Hà Thanh dao động ở mức cao. Mực nước lũ lúc 01h ngày 19/11 trên sông Hà Thanh tại trạm Vân Canh 45,03 m dưới mức báo động 3 là 0,47 m (thấp hơn lũ lịch sử năm 2009 là 1,07 m); tại trạm Diêu Trì là 6,62 m trên báo động 3 là 1,12 m (thấp hơn lũ lịch sử năm 2009 là 0,55 m).
Trên sông Ba, mực nước lúc 7h tại trạm Ayun Pa là 157,05 mét, trên mức báo động 3 là 1,05 m. Tại trạm An Khê là 405,67 mét, trên mức báo động 2 là 0,17 m.
Trong 24 giờ tới, tình trạng ngập lụt trên diện rộng tiếp tục xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông và đồng ruộng, ngập lụt cục bộ các buôn, làng, thôn, tổ và khu dân cư, ngập úng tại các khu đô thị.
