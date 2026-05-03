Nhân chứng kể phút lao xuống cứu vận động viên flyboard gặp nạn ở Ninh Bình

(VTC News) -

Sự cố hy hữu xảy ra vào sáng 3/5 tại khu vực hồ núi Lớ (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) khi một vận động viên flyboard cùng du khách bất ngờ rơi xuống nước trong lúc biểu diễn, khiến cả hai chìm dưới hồ.

Nữ du khách sau đó tự nổi lên, còn nam vận động viên chìm sâu dưới nước.

Nam vận động viên flyboard đang "bay" cùng khách thì gặp sự cố khiến cả hai chìm nghỉm dưới nước. (Ảnh cắt từ clip)

Chứng kiến toàn bộ sự việc từ khoảng cách chỉ vài chục mét, anh Đinh Văn Tuấn (42 tuổi) - người bán nước gần khu vực biểu diễn, là một trong những người đầu tiên nhận ra dấu hiệu bất thường và lao xuống ứng cứu.

Theo lời anh Tuấn, khoảng 9h sáng ngày 3/5, khu vực hồ tập trung đông người dân và du khách theo dõi màn biểu diễn flyboard - bộ môn thể thao dưới nước lần đầu được tổ chức tại Ninh Bình.

Trước đó, từ tối 30/4, các màn trình diễn flyboard được tổ chức tại hồ Kỳ Lân (điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư) thu hút đông đảo người dân và du khách. Tới sáng 3/5, các vận động viên di chuyển sang hồ núi Lớ – cách địa điểm cũ khoảng 1km – để tiếp tục phục vụ du khách, khu vực này vì thế cũng tập trung rất đông người theo dõi.

“Lúc đó hai người đang bay thì bất ngờ rơi xuống nước. Ban đầu tôi nghĩ bình thường vì chơi dưới nước thì chuyện đó có thể xảy ra. Tuy nhiên, sau vài phút không thấy nam vận động viên nổi lên, đám đông bắt đầu lo lắng. Khoảng 5 phút sau mà vẫn không thấy nam vận động viên lên, mọi người hô hoán, lúc đó tôi biết là có chuyện rồi”, anh Tuấn nhớ lại.

Không chần chừ, anh Tuấn bỏ lại điện thoại, ví tiền và quầy hàng, rồi nhảy xuống hồ bơi ra khu vực gặp nạn, cách bờ hơn 50m. Việc tìm kiếm không hề dễ dàng vì nạn nhân đã chìm khá lâu dưới nước. Lúc này, một số người đi thuyền cũng tiếp cận hiện trường, phối hợp tìm kiếm trong sự sốt ruột của những người đứng trên bờ.

Anh Tuấn cùng lực lượng cứu hộ tìm được nam vận động viên gặp nạn sau gần 7 phút chìm dưới hồ.

“Chúng tôi phải lần theo sợi dây gắn vào người nạn nhân để xác định vị trí. Mất một lúc mới kéo được lên”, anh Tuấn kể.

Khi đưa được nạn nhân lên mặt nước, người này đã trong tình trạng bất động. Anh Tuấn cùng những người xung quanh nhanh chóng đỡ nạn nhân áp vào mạn thuyền rồi đưa vào bờ để tiến hành sơ cứu.

"Tại bờ hồ, chúng tôi ép tim, hô hấp nhân tạo liên tục cho nam vận động viên. Nước và dịch từ miệng trào ra rất nhiều, da tím tái, không còn nhận thức”, anh nhớ lại.

Chỉ đến khi nạn nhân có dấu hiệu phản ứng yếu, mọi người mới thở phào phần nào. Sau đó, người này được đưa đi cấp cứu.

Trong khi đó, nữ du khách đi cùng may mắn thoát nạn. Theo lời anh Tuấn, ngay sau khi rơi xuống nước, người này nhanh chóng tự nổi lên và bơi về phía chiếc cano đang hoạt động gần đó để bám vào chờ hỗ trợ.

“Chị ấy biết bơi nên tự xử lý được tình huống. Bình thường vận động viên sẽ buộc dây với người chơi, nhưng trường hợp này thì không”, anh Tuấn cho biết.

Cũng theo nhân chứng, nữ du khách là người chủ động đăng ký tham gia trải nghiệm. “Chị ấy nói rất thích xem vận động viên này biểu diễn nên muốn thử cảm giác bay trên nước. Khi xảy ra sự cố thì tự bơi lên được, không bị hoảng loạn”, anh kể lại.

Ít phút sau, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, yêu cầu giải tán đám đông để đảm bảo an toàn. Hoạt động biểu diễn flyboard tại hồ núi Lớ cũng được dừng lại ngay sau đó.

Chia sẻ về quyết định lao xuống hồ cứu người, anh Tuấn nói đó là phản xạ tức thời. “Lúc đó không nghĩ nhiều, thấy người gặp nạn thì phải cứu thôi. Ai rơi vào hoàn cảnh đó chắc cũng sẽ làm vậy”, anh nói.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo phường Hoa Lư cho biết đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân sự cố. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn đối với hoạt động biểu diễn, trải nghiệm trên địa bàn.