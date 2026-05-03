Miền Bắc tiếp tục mưa dông, cảnh báo lốc, sét, mưa đá diện rộng

Mưa đá, dông lốc cuốn bay nhiều nhà xưởng ở Thái Nguyên, ngày 2/5

Không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 23-26 độ vĩ Bắc dịch chuyển xuống phía Nam, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển, khiến miền Bắc xuất hiện mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 2/5 đến 3h00 ngày 3/5 có nơi trên 80mm như các trạm Bắc Giang (Bắc Ninh) 96,2mm; Xuân Đỉnh (TP Hà Nội) 90,6mm; Phú Cường (Thái Nguyên) 78,9mm…

Mưa đá cũng trút xuống Hà Nội và loạt địa phương ở miền Bắc trong chiều và đêm qua, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Khoảng trưa và chiều nay 3/5, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát từ chiều và đêm cùng ngày.

Mưa đá gây thiệt hại tại xóm Làng Muông, xã Yên Trạch, Thái Nguyên. (Ảnh: N.Hoàn)

Tác động của không khí lạnh nén và đẩy rãnh áp thấp, ngày và đêm 3/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục hứng mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 90mm.

Tại Hà Nội, chiều và đêm 3/5 cũng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to

Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, mưa rào và dông lan rộng sang các tỉnh, thành từ Nghệ An đến Huế, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong dông. Đặc biệt, hôm nay là ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều người dân sẽ di chuyển về các khu trung tâm để quay trở lại công việc.

Vì vậy, người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế ra ngoài khi trời chuyển dông. Nếu đang ở ngoài trời, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn trong nhà kiên cố, tránh đứng dưới cây to, cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm.

Khi có mưa đá, nên trú trong nhà, đóng kín cửa, tránh xa cửa kính để hạn chế bị vỡ gây thương tích. Đối với gió giật mạnh, cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, không ở gần khu vực có nguy cơ sập đổ.

Ngoài ra, người dân cần tắt các thiết bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm rủi ro bị sét đánh.

"Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Không chỉ đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển.

Theo đó, từ chiều tối và đêm 3/5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Từ gần sáng 4/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3, biển động.

Ngoài ra trong ngày và đêm 3/5, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cùng ngày, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.