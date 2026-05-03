Dông lốc, mưa đá ở miền Bắc làm 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái

Mưa đá, dông lốc cuốn bay nhiều nhà xưởng ở Thái Nguyên, ngày 2/5

Chiều tối 2/5, đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa vừa, mưa to, có nơi rất to kèm dông lốc, sét và mưa đá trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 6h30 ngày 3/5, thiên tai khiến 5 người bị thương tại Thái Nguyên.

Về tài sản, 350 ngôi nhà bị tốc mái. Trong đó, Thái Nguyên thiệt hại nặng nhất với 309 nhà, Điện Biên 40 nhà và Lào Cai 1 nhà. Ngoài ra, 919ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, tập trung chủ yếu tại Điện Biên và Thái Nguyên. Tại Thái Nguyên, 11 trường học bị tốc mái và 14 cột điện bị gãy, đổ.

Mưa đá bất ngờ trút xuống khiến nhiều ô tô đỗ ngoài trời bị vỡ kính, hư hỏng nặng tại một số khu vực miền Bắc.

Tại Hà Nội, hiện tượng mưa đá xuất hiện ở một số khu vực ngoại thành và địa bàn quận Long Biên (cũ). Một số ô tô đỗ ngoài trời bị thủng kính do mưa đá, thiệt hại cụ thể vẫn đang được thống kê.

Ở Điện Biên, mưa đá kéo dài khoảng 10 phút tại các xã Thanh An, Thanh Yên, Sam Mứn với kích thước hạt đá lớn, có nơi bằng đầu ngón chân, gây thủng mái tôn, mái fibro xi măng và dập nát hoa màu.

Tại Lào Cai, mưa đá cũng xuất hiện tại các xã Minh Lương, Nậm Xé, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Mưa đá trắng sân tại xã Yên Trạch, Thái Nguyên.

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân của đợt dông lốc, mưa đá do không khí lạnh nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 25 - 27 độ vĩ Bắc dịch chuyển xuống phía Nam, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển.

Dự báo trong ngày và đêm 3/5, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ trên 90mm.

Tại Hà Nội, chiều và đêm cùng ngày có mưa rào và dông, có nơi mưa rất to. Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, mưa dông sẽ mở rộng xuống các tỉnh từ Nghệ An đến Huế.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng lưu ý, hôm nay là ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro do thời tiết xấu.

Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông. Khi gặp mưa đá, cần trú ẩn trong nhà kiên cố, tránh xa cửa kính. Đồng thời, cần gia cố nhà cửa, tránh đứng gần cây to, cột điện, biển quảng cáo và tắt các thiết bị điện khi có sét để đảm bảo an toàn.