Mưa đá dày đặc ở Sơn La, đồi núi trắng xóa sau cơn giông

Khoảng 18h ngày 18/4, mây đen bất ngờ kéo đến bao phủ xã Phiêng Cằm (tỉnh Sơn La), sau đó mưa dông kèm mưa đá trút xuống.

Những viên đá có đường kính khoảng 1-3 cm rơi dày trong khoảng 15 phút, phủ trắng nhiều quả đồi.

Dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng trận mưa đá có cường độ khá mạnh. Lượng đá rơi dày trong cơn dông đã gây ảnh hưởng đến một số diện tích hoa màu, tài sản và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Khu vực xảy ra mưa đá tại xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La)

Theo chia sẻ của một người dân địa phương, mưa đá xảy ra bất ngờ khi anh cùng nhiều người đang làm rẫy, không kịp tìm nơi trú ẩn. Nhiều hộ dân khác cũng rơi vào tình huống tương tự khi cơn giông ập đến.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền xã Phiêng Cằm đã huy động lực lượng tại chỗ kiểm tra tình hình, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, địa phương tổ chức rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời đối với các hộ bị ảnh hưởng.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ đêm 15/4 đến nay, mưa giông, lốc xoáy và mưa đá tại các tỉnh miền Bắc đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương; khoảng 1.500 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Thiên tai cũng gây thiệt hại hơn 880 ha cây trồng, khoảng 500 gia cầm chết, ảnh hưởng đến nhiều công trình hạ tầng, với tổng thiệt hại ước tính gần 46 tỷ đồng.

Trước đó, rạng sáng 16/4, mưa đá lớn tại Bắc Hà (Lào Cai) với những viên đá đường kính 5-7 cm cũng gây hư hại nhà cửa và hoa màu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 18/4 đến ngày 19/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa trên 70 mm. Trong mưa giông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về nhà cửa, cây trồng, đồng thời có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có mưa giông, đặc biệt tại khu vực đồi núi, nương rẫy; chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ sản xuất và tìm nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra mưa đá.