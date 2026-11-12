Một người tử vong trong mưa lũ, gần 1.000 nhà dân ở Đắk Lắk ngập sâu

(VTC News) -

Trưa 12/11, lãnh đạo Công an xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một người đàn ông mất tích khi đi bắt cá tại khu vực suối Mâm.

Thi thể được tìm thấy tại cổng chào thôn Suối Phẩn, xã Hòa Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 11/11, ba người đàn ông gồm Huỳnh Kim Luôn (SN 1986, trú thôn Quảng Mỹ), Nguyễn Văn T. (SN 1980, trú thôn Quảng Mỹ) và Trần Thanh Vũ (SN 1980, trú thôn Ngọc Lâm) đi bắt cá tại khu vực suối Mâm, thôn Mỹ Thành.

Thi thể người đàn ông được tìm thấy tại thôn văn hóa Suối Phẩn.

Sau khi đánh bắt xong, ông Luôn và ông Vũ trở về nhà, riêng ông T. mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến trưa 12/11, thi thể ông T. được tìm.

Theo thống kê, mưa lớn kéo dài từ ngày 11/11 đến nay khiến nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk ngập sâu, giao thông chia cắt. Theo thống kê ban đầu, chỉ riêng ba xã Đồng Xuân, Tuy An Bắc và Hòa Mỹ đã có gần 1.000 căn nhà bị ngập, mực nước từ 0,5 đến 3m.

Đường vào xã Hòa Thịnh được rào chắn, không cho phương tiện qua lại.

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, cho biết địa phương đã cho 1.656 học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Theo ông Lành, tuyến đường ĐH75 qua các thôn Mỹ Hòa, Mỹ Xuân 1 bị ngập, chia cắt giao thông. Đáng chú ý, khu vực chợ Hòa Thịnh ghi nhận mực nước dâng khoảng 0,8m.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng khẩn trương hỗ trợ, sơ tán người dân tại những khu vực xung yếu đến nhà tránh lũ cộng đồng và các địa điểm an toàn.

Ngập sâu tại các khu dân cư xã Hòa Thịnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, lúc 7h ngày 12/11, mực nước sông Bàn Thạch tại trạm Hòa Mỹ Tây đạt 12,13m, vượt báo động 2 là 0,13m. Trên sông Kỳ Lộ, mực nước tại trạm Hà Bằng đạt 9m, vượt báo động 2 là 0,5m.

Trong khi đó, lũ trên sông Cô đang lên nhanh. Mực nước tại trạm Đa Lộc đạt 27,59m, thấp hơn báo động 2 là 0,41m.

Người dân xã Đồng Xuân đưa gia súc lên khu vực cao.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Bàn Thạch và sông Kỳ Lộ tiếp tục giảm, duy trì ở mức báo động 1 đến báo động 2. Riêng sông Cô, lũ tiếp tục lên nhanh, đỉnh lũ có khả năng đạt xấp xỉ báo động 3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông thuộc các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Xuân Phước, Tuy An Đông, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh và các phường Đông Hòa, Phú Yên.

Đặc biệt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc và ven suối nhỏ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 2.

Người dân được khuyến cáo không đi qua các tuyến đường ngập sâu, ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.