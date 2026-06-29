Mở tiệc rượu thâu đêm, cụ bà 96 tuổi bị viện dưỡng lão dọa đuổi ra ngoài

(VTC News) -

Cụ bà Lillian Droniak 96 tuổi, sống tại viện dưỡng lão ở bang Connecticut, Mỹ là người có sức ảnh hưởng (influencer) trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ về cuộc sống của mình tại đây.

Với nội dung về những bữa tiệc linh đình, tâm sự chuyện bạn trai, yêu đương trong viện, cụ bà thu hút 4 triệu người theo dõi trên nền tảng Instagram.

Hồi giữa tháng 6, trong một vlog tâm sự, influencer cao tuổi này cho biết viện dưỡng lão đã gửi cho mình bức thư cảnh cáo về hành vi thường xuyên tổ chức các bữa tiệc vi phạm nội quy của khu nội trú.

"Tôi sắp bị đuổi khỏi viện dưỡng lão rồi. Tôi vừa nhận được lá thư này đây. Thư nói là tôi sẽ bị tống cổ nếu không chịu dừng mấy buổi tiệc tùng lại", cụ bà ở độ tuổi U100 bắt đầu đoạn video trước khi đưa nội dung bức thư lên trước máy quay.

Cụ bà 96 tuổi vẫn thích tổ chức các buổi tiệc tình và tâm sự về tình yêu tại viện dưỡng.

Trong thư cảnh cáo, viện dưỡng lão cho biết nhiều người cao tuổi ở đây phàn nàn về tiếng ồn phát ra từ phòng của bà Droniak. Thư nhấn mạnh rừng vì lý do an toàn, bà không được tổ chức tiệc và cung cấp rượu bia cho những người xung quanh nữa. Dù viện dưỡng lão luôn khuyến khích các cư dân giao lưu và tham gia các hoạt động cộng đồng, nhưng họ không thể chấp nhận những bữa tiệc tùng quá đà suốt đêm.

Camera an ninh cho thấy có nhiều người rời phòng của bà vào lúc 1h hàng ngày. Thư cũng cảnh báo nếu những vụ việc tương tự tiếp diễn, bà có thể bị hạn chế người đến thăm và mất các đặc quyền tại khu vực chung, thậm chí viện dưỡng lão sẽ phải xem xét lại tư cách lưu trú của bà tại đây.

Cuối thư, họ mong bà hợp tác để đảm bảo các buổi tụ tập sau này tôn trọng nội quy chung và giờ giấc nghiêm ngặt, đồng thời nhắn nhủ xin bà đừng tiệc tùng nữa.

Đáp lại lời cảnh cáo, bà Droniak tỏ ra hoàn toàn thản nhiên và cho biết sẽ tiếp tục những trò vui tiệc tùng như thường lệ. Bà lấy mức giá đắt đỏ khi sống tại đây làm lý do để tiếp tục phớt lờ những quy định cấm tiệc tùng đó.

Trong video, cụ bà 96 tuổi nói có thể làm bất cứ điều gì mình muốn vì phải trả tới 12.000 USD/tháng (khoảng 310 triệu đồng) để sống ở đây. Vậy nên, bà thích thì cứ tiệc tùng thôi.

Bà Droniak giải thích thêm rằng hội chị em bạn dì của bà thường qua chơi vào buổi tối để cùng dùng chút đồ uống và buôn chuyện; đó không phải tiệc tùng, nhưng hội của bà thì đúng là có hơi quậy thật. influencer cao tuổi nói bà chịu thôi vì mình quá mê tiệc tùng và không ai có thể cản được cả.

Thậm chí, bà còn quay thêm clip thách thức ban quản lý của viện dưỡng lão.

"Viện dưỡng lão không thể ngăn tôi tiệc tùng xuyên suốt chương cuối của cuộc đời được", bà nói khi trên tay vẫn cầm ly rượu martini, thú nhận bản thân vẫn còn say nguội sau cuộc rượu đêm qua.

Theo người đại diện, viện dưỡng lão hiện vẫn cho phép có người ở trong phòng bà Droniak đến khuya, chỉ là bà không được cung cấp các loại đồ uống có cồn nữa; đồng thời khẳng định mọi người vẫn rất yêu quý bà.

Bà Droniak vừa đón sinh nhật lần thứ 96 của mình tại viện dưỡng lão vào tháng 3/2026.