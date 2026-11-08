Bùng nổ nhu cầu máy đọc sách mini nhờ khả năng tùy chỉnh giao diện

(VTC News) -

Theo ông Nguyễn Tùng Anh, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm Akishop, máy đọc sách mini bắt đầu chiếm sóng vào năm 2025 và bùng nổ vào năm 2026. Đây là sự thay đổi đáng chú ý của thị trường máy đọc sách. Nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu của người dùng về một thiết bị nhỏ gọn để mang theo bên người mà không cần thêm túi xách hay ba lô.

Thông tin được chia sẻ tại sự kiện Inno Vision Day 2026 do Akishop phối hợp với Diễn đàn công nghệ Tinh Tế tổ chức chiều 7/11. Tại sự kiện này, các chuyên gia đã cùng thảo luận, chia sẻ về những thay đổi của thị trường máy đọc sách E-Ink cũng như xu hướng thiết bị mini với màn hình dưới 5 inch trong thời gian gần đây.

Ông Nguyễn Tùng Anh, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm Akishop, giới thiệu về các dòng máy đọc sách. (Ảnh: Ngọc Duy)

Cũng theo các chuyên gia, khả năng cá nhân hóa phần mềm của máy đọc sách mini cũng là yếu tố thu hút người dùng. Nhiều thiết bị hỗ trợ CrossPoint, hệ điều hành mã nguồn mở cho phép người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ điều hành do nhà sản xuất cài sẵn, người dùng có thể tùy chỉnh giao diện, tính năng hoặc phát triển ứng dụng đọc sách riêng. Các công cụ AI và xu hướng lập trình bằng mô tả ngôn ngữ tự nhiên (vibe coding) cũng giúp người dùng dễ dàng thử nghiệm những tùy chỉnh này hơn.

Để đáp ứng yêu cầu nhỏ gọn, nhiều thiết bị mini được thiết kế với phần cứng tối giản. Phần lớn sử dụng bộ điều khiển ESP32, có cấu hình đơn giản hơn máy đọc sách phổ thông và tập trung vào các chức năng đọc cơ bản. Cách thiết kế này cũng tạo điều kiện để các nhà sản xuất nhỏ và startup tham gia thị trường mà không cần đầu tư quá nhiều vào phần cứng.

Máy đọc sách mini có thể tùy chỉnh giao diện. (Ảnh: Ngọc Duy)

Các mẫu máy trong phân khúc thường có màn hình dưới 5 inch, trọng lượng dưới 100 g. Một số thiết kế cho phép gắn vào mặt lưng điện thoại, giúp người dùng thuận tiện mang theo mà không cần thêm thiết bị cồng kềnh.

Dù vậy, máy đọc sách mini vẫn hạn chế về hiệu năng do cấu hình phần cứng thấp. Vì vậy, phần mềm cần được tối ưu để thiết bị phản hồi nhanh, tiết kiệm pin và duy trì thời lượng sử dụng dài - một ưu điểm của màn hình E-Ink.

Một số mẫu còn yêu cầu người dùng chuyển đổi hoặc tối ưu tệp sách trên điện thoại, máy tính trước khi sử dụng. Điều này có thể gây bất tiện với những người muốn mở hộp là có thể đọc ngay.

Theo ông Tùng Anh, các dòng mini hiện có giá khoảng 60% so với máy đọc sách thuộc phân khúc 6 inch. Tuy nhiên, chi phí linh kiện và thiết bị điện tử tăng đang tạo áp lực lên nhà sản xuất, khiến giá một số mẫu mini biến động khoảng 25 - 30% trong năm qua.

Thị trường máy đọc sách phát triển theo nhiều kích thước để đáp ứng các nhu cầu khác nhau. (Ảnh: Ngọc Duy)

Bên cạnh dòng mini hướng đến tính di động, thị trường máy đọc sách còn phát triển theo nhiều kích thước để đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Dòng 6 - 7 inch vẫn phổ biến nhờ sự cân bằng giữa không gian hiển thị và khả năng mang theo, phù hợp với nhu cầu đọc sách hằng ngày.

Trong khi đó, màn hình 10,3 inch có lợi thế về diện tích hiển thị, thuận tiện cho việc ghi chú, học tập và xử lý tài liệu. Các thiết bị từ 13,3 inch trở lên phù hợp hơn với tài liệu khổ lớn, tranh ảnh và tác phẩm nghệ thuật.