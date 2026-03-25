Mãn nhãn màn biểu diễn khí công đặc sắc của học viên Cảnh sát

(VTC News) -

Tối 24/3, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, đêm chung kết cuộc thi “Shine in Uniform – Tỏa sáng trong sắc phục” diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo học viên và cán bộ chiến sĩ theo dõi.

Điểm nhấn đặc biệt của đêm thi là màn trình diễn khí công đầy ấn tượng của một thí sinh, khiến khán giả trầm trồ. Những động tác dứt khoát, mạnh mẽ, kết hợp sự tập trung cao độ tạo nên phần trình diễn vừa đẹp mắt vừa thể hiện rõ sự rèn luyện kỷ luật, ý chí của người học viên Cảnh sát.

Màn trình diễn khí công ấn tượng của học viên Cảnh sát thu hút sự chú ý tại đêm chung kết, thể hiện bản lĩnh, sức bền và sự khổ luyện ngay trên sân khấu.

Không chỉ dừng lại ở đó, đêm chung kết còn là “sân khấu” của hàng loạt tài năng đa dạng. Từ hát, múa, diễn kịch đến các tiết mục mang màu sắc hiện đại, mỗi thí sinh đều mang đến dấu ấn riêng. Sự tự tin, phong thái chuyên nghiệp và khả năng làm chủ sân khấu giúp các phần thi trở nên cuốn hút.

18 thí sinh xuất sắc nhất lần lượt trải qua các phần thi: giới thiệu bản thân, trình diễn tài năng, trình diễn sắc phục và ứng xử.

Ở phần thi sắc phục, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân hiện lên chỉnh tề, mạnh mẽ và đầy khí chất. Trong khi đó, phần thi ứng xử lại là nơi các thí sinh thể hiện tư duy, bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Không khí hội trường nhiều thời điểm “nóng” lên bởi sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

“Shine in Uniform” không chỉ là cuộc thi tìm kiếm gương mặt tiêu biểu, mà còn là sân chơi giúp học viên rèn luyện kỹ năng mềm, hoàn thiện bản thân. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trí tuệ, gần gũi trong mắt công chúng.

Kết quả chung cuộc, giải Quán quân được trao cho cặp đôi thí sinh Nguyễn Hà Minh Đức B2CD48 - Nguyễn Khánh Linh D5; 2 giải Á quân lần lượt được trao cho các cặp đôi: Nguyễn Đình Thắng B7BLT40 - Nguyễn Phương Ngân B11D50 và Lê Mạnh Thiên B2CD48 - Đặng Thị Tuyết Linh B1CLCD6. Tại chương trình cũng trao nhiều giải chuyên đề cho các cặp thí sinh xuất sắc: Giải Bình chọn, Giải Giới thiệu ấn tượng, Giải Tài năng, Giải Catwalk, Giải Ứng xử, Giải Trang phục Cảnh sát, Giải Trang phục Dạ hội, Giải Thông điệp ý nghĩa nhất.