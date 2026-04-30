U17 Việt Nam hướng tới vé dự World Cup: Mục tiêu khó hay dễ?

(VTC News) -

Ngày 7/5, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại giải U17 châu Á 2026 với hy vọng giành được tấm vé dự World Cup U17. Con đường đến với ngày hội bóng đá thế giới không quá gập ghềnh, nhất là sau những gì U17 Việt Nam từng làm được ở cấp độ Đông Nam Á.

Mục tiêu không xa vời

Theo phân bổ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), bóng đá châu Á có tổng cộng 9 suất dự U17 World Cup 2026. Trừ suất của chủ nhà Qatar, 8 suất còn lại dành cho 8 đội có thành tích tốt nhất tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 sắp tới.

Giải U17 châu Á 2026 có 16 đội tuyển tham dự, chia thành 4 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, đồng thời đoạt vé dự U17 World Cup 2026. Điều này buộc U17 Việt Nam phải hướng đến mục tiêu rõ ràng là kết thúc vòng bảng trong top 2 để nắm quyền tự quyết.

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ cạnh tranh với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen tại bảng C. Trong đó, U17 Hàn Quốc được đánh giá cao nhất, khiến cuộc đua giành vị trí nhì bảng trở thành mục tiêu thực tế hơn với đại diện Đông Nam Á.

Trên lý thuyết, Yemen và UAE là những đối thủ "vừa tầm" hơn với bóng đá trẻ Việt Nam. Ngay cả Hàn Quốc - đội bóng thuộc diện hàng đầu châu lục vẫn thường xuyên mất điểm hoặc thất bại trước các đối thủ yếu hơn. Việc tìm kiếm đường đi World Cup thông qua vị trí nhì bảng rất khó khăn nhưng không hề bất khả thi.

Hiệu ứng từ cấp độ Đông Nam Á

Giải U17 Đông Nam Á mang đến hiệu ứng tuyệt vời về mặt tinh thần cho U17 Việt Nam. Cùng với Australia, Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội trở thành những người giữ sạch lưới sau vòng bảng cùng thành tích bất bại.

Đến vòng bán kết, U17 Việt Nam để thua trước chính Australia trong hiệp 1 nhưng đã lội ngược dòng thành công ở 45 phút tiêp theo. Quan trọng hơn, các cầu thủ mang đến mang trình diễn đầy hy vọng. Ngoài những vấn đề về chuyên môn, tinh thần thi đấu và sự điềm tĩnh của U17 Việt Nam đủ khiến người hâm mộ hài lòng.

Ở trận chung kết, U17 Việt Nam không gặp bất kì khó khăn nào để dễ dàng đánh bại Malaysia với cách biệt 3 bàn. Hiếm khi nào một đội bóng trẻ Việt Nam thắng thuyết phục đến như vậy dù đây chỉ là giải khu vực,

Cũng từ đây, chuyện ra biển lớn và mục tiêu World Cup lại được nhắc đến với tâm thế tự tin hơn là một giấc mơ xa vời. Với các cấp độ bóng đá trẻ, một chút may mắn, bản lĩnh trận mạc là đủ để các đội tuyển yếu hơn gây bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn.

Nhiều cầu thủ U17 Việt Nam từng phải trải qua bài học cay đắng ở giải U17 châu Á cách đây một năm. Khi ấy, huấn luyện viên trưởng vẫn là ông Cristiano Roland. Từ sự hưng phấn của chiến thắng, trải nghiệm của thất bại, U17 Việt Nam được kì vọng sẽ đặt chân đến World Cup trong năm 2026.