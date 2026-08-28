Make In Vietnam 2026 có hạng mục riêng cho sản phẩm trí tuệ nhân tạo

(VTC News) -

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ngày 28/8 phát động Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2026, năm thứ bảy chương trình được tổ chức. Một trong những điểm đáng chú ý năm nay là sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa thành một hạng mục giải thưởng.

Make In Vietnam 2026 tìm kiếm những sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc.

Tổng cộng, giải thưởng năm nay có 8 hạng mục. Ngoài AI, các sản phẩm được xét giải theo những nhóm lĩnh vực gồm công nghiệp và xây dựng; nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; giao thông vận tải, bưu chính và logistics; giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ.

Hai hạng mục còn lại dành cho sản phẩm công nghệ số phục vụ thị trường nước ngoài và sản phẩm công nghệ số tiềm năng. Một sản phẩm có thể đăng ký nhiều hạng mục và được đánh giá độc lập, nhưng nếu đạt giải ở nhiều hạng mục sẽ chỉ được công nhận ở hạng mục có thứ hạng cao nhất.

Theo Bộ KH&CN, giải thưởng năm nay hướng tới các sản phẩm ứng dụng AI, sản xuất thông minh trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, cũng như những công nghệ lõi, nền tảng và chiến lược. Các sản phẩm công nghệ Việt có khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế tiếp tục là một trong những nhóm được ưu tiên.

Với hạng mục sản phẩm công nghệ số tiềm năng, đối tượng tham gia là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hoặc startup đổi mới sáng tạo thành lập theo pháp luật Việt Nam. Nếu có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Riêng hạng mục dành cho thị trường nước ngoài mở rộng đối tượng tới doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài nhưng người Việt Nam sở hữu ít nhất 51% vốn hoặc quyền biểu quyết. Các hạng mục còn lại dành cho doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sự nghiệp có sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam và đã đưa vào ứng dụng thực tế.

Mỗi hạng mục có một giải Vàng, một giải Bạc, một giải Đồng và Top 10. Sản phẩm trải qua ba giai đoạn sơ tuyển, sơ khảo và chung khảo. Tại vòng sơ khảo, 12 hồ sơ có điểm cao nhất mỗi hạng mục sẽ thuyết trình, bảo vệ trước các tiểu ban để lựa chọn Top 10 vào chung khảo.

Một điểm đáng chú ý là sản phẩm đoạt giải không chỉ nhận chứng nhận mà còn có cơ hội được hỗ trợ đưa vào thị trường. Bộ KH&CN và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam dự kiến hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại hóa trong và ngoài nước; giới thiệu sản phẩm tới các bộ, ngành, địa phương để thử nghiệm, thí điểm.

Những sản phẩm có tiềm năng ứng dụng rộng nhưng hoạt động trong lĩnh vực mới, chưa có hành lang pháp lý rõ ràng như AI, dữ liệu lớn, blockchain có thể được ưu tiên tham gia cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox). Các đơn vị cũng có thể được hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu.

Doanh nghiệp, tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 28/8 đến hết 15/10. Giai đoạn 28/8-28/9, đơn vị có thể đăng ký sơ bộ để nhận hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 11 hoặc 12 trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Giải thưởng Make in Viet Nam được tổ chức từ năm 2020. Sau 6 mùa, gần 1.500 sản phẩm đăng ký tham gia và 299 sản phẩm công nghệ số được vinh danh. Theo Bộ KH&CN, nhiều sản phẩm sau khi đoạt giải đã được ứng dụng thực tế, mở rộng thị trường trong nước và ra quốc tế.