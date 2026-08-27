Startup Hàn Quốc mang loạt công nghệ ứng dụng AI đến Việt Nam

(VTC News) -

Sáng 27/8, tại TP.HCM, HCMC K-Brand Expo 2026 đã khai mạc với gần 200 gian hàng, trong đó công nghệ và AI chiếm hơn 40% tổng số gian hàng.

Từ sớm, hàng trăm người đã đến xếp hàng chờ tham quan và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại triển lãm. Một trong những giải pháp thu hút nhiều người tham quan là kính thông minh dành cho nhân viên y tế. Thiết bị có thể hiển thị các thông số sinh hiệu của bệnh nhân ngay trong tầm nhìn của người đeo.

Thiết bị hiển thị các thông số sinh hiệu của bệnh nhân ngay trong tầm nhìn của người đeo.

Theo công ty DALLGOO, thiết bị sẽ được trang bị trên các xe cứu thương. Khi bác sĩ đo các chỉ số như huyết áp, mạch và nồng độ oxy, dữ liệu sẽ được hiển thị trực tiếp trên kính theo thời gian thực. Nhờ đó, nhân viên y tế không phải liên tục chuyển hướng nhìn giữa bệnh nhân và màn hình theo dõi bên cạnh.

Đáng chú ý, dữ liệu thu được còn có thể truyền về cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân. Qua đó, bệnh viện có thể nắm trước một số thông tin về tình trạng sức khỏe để chuẩn bị phương án tiếp nhận.

Thiết bị tai nghe tích hợp camera AI hỗ trợ người khiếm thị.

Trong khi đó, công ty Mighty Vision International (MVI) mang đến thiết bị tai nghe tích hợp camera AI hỗ trợ người khiếm thị.

Thiết bị có thể kết nối với điện thoại, sử dụng camera để nhận diện môi trường xung quanh và chuyển thông tin thành âm thanh. Khi hướng camera vào biển hiệu, bảng thông tin, hệ thống có thể nhận diện, đọc nội dung và hỗ trợ dịch văn bản sang ngôn ngữ khác. Thiết bị cũng có thể mô tả lại không gian nơi người dùng đang đứng.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp tính năng hướng dẫn bằng giọng nói, cho phép người dùng nói địa điểm muốn đến và nhận chỉ dẫn di chuyển bằng âm thanh.

Thiết bị sử dụng công nghệ phân tích trở kháng điện sinh học (BIA) để đo các chỉ số cơ thể.

Một startup khác của Hàn Quốc là ONESOFTDIGM cũng đem đến thiết bị theo dõi sức khỏe người dùng. Thiết bị sử dụng công nghệ phân tích trở kháng điện sinh học (BIA) để đo các chỉ số cơ thể.

Thiết bị có thể theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy… và các chỉ số inbody, đồng thời phân tích dữ liệu thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Dữ liệu sau khi đo sẽ được AI phân tích trên ứng dụng, từ đó đưa ra cảnh báo và một số gợi ý liên quan đến hoạt động và quá trình tập luyện. Qua đó, thiết bị không chỉ thu thập các chỉ số sức khỏe mà còn hỗ trợ người dùng phân tích dữ liệu, theo dõi và quản lý sức khỏe hằng ngày.

Dữ liệu sau khi đo sẽ được AI phân tích trên ứng dụng điện thoại và đưa ra cảnh báo, gợi ý luyện tập cho người dùng.

Ông Park Yougsung, đại diện ONESOFTDIGM tại Việt Nam, đánh giá nơi đây là thị trường giàu tiềm năng đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo ông, mức sống ngày càng nâng cao kéo theo nhu cầu chủ động theo dõi, quản lý sức khỏe của người dân, mở ra cơ hội cho các thiết bị theo dõi sức khỏe và giải pháp phân tích dữ liệu.

Cùng với đó, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và các công nghệ mới trong nhiều lĩnh vực, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Hàn Quốc đưa các sản phẩm, giải pháp công nghệ đến với thị trường này.

Không chỉ các startup Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam, các startup trong nước cũng tận dụng sự kiện để tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường quốc tế.

Ông Dương Đức Thiện, Founder & CEO TKT Research (bên phải) đang giới thiệu các sản phẩm của công ty.

Ông Dương Đức Thiện, Founder & CEO TKT Research, cho biết doanh nghiệp tham gia triển lãm với mục tiêu tìm kiếm đối tác Hàn Quốc, qua đó đưa các sản phẩm y sinh “Made in Vietnam” ra thị trường nước ngoài.

Theo ông, những sự kiện được tổ chức ngay tại Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để startup trong nước tiếp cận các đối tác quốc tế mà không phải chịu chi phí lớn khi tham dự các triển lãm ở nước ngoài.

“Hầu hết startup Việt Nam khi phát triển sản phẩm đều mong muốn đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Khi sản phẩm đã hoàn thiện, điều chúng tôi cần nhất là được tiếp cận các đối tác để tìm cơ hội hợp tác, thương mại hóa và mở rộng thị trường”, ông Thiện chia sẻ.

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP HCM (bìa phải), cùng các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm.

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP HCM, cho biết sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển sâu rộng, với trọng tâm hợp tác ngày càng mở rộng sang công nghệ cao, AI, chuyển đổi số, năng lượng xanh và chuỗi cung ứng bền vững.

Theo ông, TP HCM hướng tới cụ thể hóa các cam kết hợp tác thành những dự án, chương trình và hoạt động thiết thực. Đồng thời tăng cường thu hút nguồn lực cho phát triển công nghệ cao, AI và chuyển đổi xanh.

Với tỷ trọng ngày càng lớn của các sản phẩm công nghệ và AI, HCMC K-Brand Expo 2026 cho thấy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đang mở rộng từ xúc tiến thương mại sang tìm kiếm cơ hội ứng dụng công nghệ, đầu tư và phát triển thị trường.