Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 26/8: Hà Nội có mưa rào và dông

(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 26/8/2026

Theo dự báo thời tiết hôm nay ngày 26/8 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ phổ biến hình thái thời tiết có mây, nền nhiệt trong khoảng từ 25-33°C. Trong ngày xuất hiện mưa rào ngắt quãng.

Tại Hà Nội, thành phố có mây, có lúc xảy ra mưa rào và dông, gió tây bắc cấp 2-3. Cơ quan khí tượng lưu ý trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 25-27°C, cao nhất từ 31-33°C.

Ngày 26/8, Hà Nội có lúc xảy ra mưa rào và dông. (Ảnh minh họa: Ngô Nhung)

Dự báo thời tiết các khu vực khác trên cả nước ngày 26/8/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (26/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25/8 đến 03 giờ ngày 26/8 cục bộ có nơi trên 80mm như các trạm: Chiềng Khay (Sơn La) 94.4mm, Nà Tấu (Điện Biên) 92.2mm, Phú Tiến (Thái Nguyên) 83.2mm.

Dự báo trong ngày và đêm 26/8, Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo chi tiết các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 26/8/2026

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33°C. Trong ngày có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc từ 30-33°C; phía Nam từ 33-36°C, có nơi trên 36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 °C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C.

TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 32-34°C.