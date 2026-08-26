AI trở thành xu hướng nổi bật trong sáng tạo nội dung số

(VTC News) -

Xu hướng này thể hiện tại Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026 (VCA 2026), diễn ra ngày 26/8 tại Hà Nội, khi “Ứng dụng AI đột phá trong sáng tạo nội dung” trở thành một trong những hạng mục đáng chú ý.

Ba sản phẩm được vinh danh tại hạng mục này gồm chương trình “AI Là Ai?” của FPT Truyền hình, hệ sinh thái AI Knowledge Cloud của VinUniversity Library và tác phẩm “Tễu - Tái sinh ngôn ngữ kể chuyện bằng AI cho khán giả Việt” của Vũ Duy Hưng.

Đơn vị nhận giải thưởng hạng mục Ứng dụng AI đột phá trong sáng tạo nội dung tại VCA 2026.

Theo ban tổ chức, việc đưa AI và các định dạng nội dung ngắn vào hệ thống giải thưởng là một trong những thay đổi của VCA năm nay, nhằm thích ứng với làn sóng công nghệ mới. Số lượng sản phẩm tham gia hạng mục AI cũng cho thấy sự giao thoa ngày càng rõ giữa công nghệ và hoạt động sáng tạo nội dung.

TS Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), cho rằng nội dung số hiện không còn dừng ở hoạt động giải trí. Video ngắn, phim hoạt hình, âm nhạc số, ứng dụng tương tác hay nội dung giáo dục trực tuyến đang trở thành những sản phẩm của công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo.

“Những video ngắn, bộ phim hoạt hình, sản phẩm âm nhạc số, ứng dụng tương tác hay nội dung giáo dục trực tuyến... chính là những đại sứ mang bản sắc, tri thức và thương hiệu Việt Nam ra thế giới”, ông Hồng nói.

Theo Chủ tịch VDCA, ứng dụng công nghệ mới cũng là một trong ba định hướng của giải thưởng những năm tới. Ban tổ chức khuyến khích kết hợp nội dung số với AI, Web3, Metaverse và dữ liệu lớn, song xác định giá trị nhân văn và bản sắc văn hóa Việt vẫn là yếu tố cốt lõi. Hai định hướng còn lại là hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu quốc tế và mở rộng kết nối với cộng đồng sáng tạo nước ngoài.

TS Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch VDCA, phát biểu tại lễ trao giải.

Không chỉ AI, cơ cấu giải thưởng năm nay cho thấy phạm vi của hoạt động sáng tạo nội dung số ngày càng rộng.

16 tác phẩm, sản phẩm, chương trình và dự án của 12 tổ chức, cá nhân được vinh danh ở 10 hạng mục, từ phim ngắn định dạng dọc, trailer điện ảnh, truyện tranh cộng đồng đến nội dung đào tạo, sản phẩm dành cho trẻ em và mạng lưới truyền thông xã hội.

Một số sản phẩm được trao giải gồm phim ngắn định dạng dọc Luật Chơi Là Không Được Yêu, trailer phim Ốc Mượn Hồn, dự án truyện tranh Mèo Mốc, ứng dụng Vui Đọc Cùng Em và dự án Path to Sustainable Tourism.VCA 2026 được phát động từ ngày 15/4. Từ 328 hồ sơ vào vòng sơ khảo, 28 hồ sơ được lựa chọn vào chung khảo. Hội đồng giám khảo gồm 19 chuyên gia trong các lĩnh vực truyền thông, sáng tạo, công nghệ, thương hiệu, nghệ thuật và đại diện cơ quan quản lý nhà nước. Đây là năm thứ ba giải thưởng được tổ chức.

Các chuyên gia trao đổi trong tọa đàm Sáng tạo số trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa.

Cùng lễ trao giải, tọa đàm “Sáng tạo số trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa” tập trung bàn về cơ hội và rào cản của lĩnh vực này, trong đó có các vấn đề về bản quyền, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực, đầu tư và thị trường xuất khẩu văn hóa.