Giá xăng dầu hôm nay 26/8: Tiếp đà giảm mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục giảm mạnh phiên thứ ba liên tiếp khi thị trường không quá lo ngại trước chiến dịch trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Iran.

Giới giao dịch cho rằng các biện pháp gây sức ép kinh tế có khả năng ít ảnh hưởng đến nguồn cung dầu hơn so với kịch bản xung đột quân sự tiếp tục leo thang. Ccác biện pháp trừng phạt mới được Mỹ công bố không nghiêm khắc như một số dự đoán trước đó.

Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm mạnh. (Ảnh minh họa: Reuters).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố các biện pháp này sau gần 6 tháng kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát. Tuy nhiên, ông Bessent không cho biết quốc gia nào sẽ là mục tiêu của các biện pháp trừng phạt, thời điểm chúng có hiệu lực và cho biết Washington sẽ dành thời gian để các nước tuân thủ.

Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates cho rằng chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ đối với Iran đã khôi phục kỳ vọng về khả năng hai nước nối lại đàm phán nhằm giải quyết xung đột. Iran và Oman ngày 25/8 cho biết hai nước đã thảo luận về đề xuất mở “hành lang hàng hải chung tạm thời” qua eo biển Hormuz, đồng thời lên kế hoạch rà phá thủy lôi tại khu vực này.

Tuy nhiên, Ritterbusch and Associates cho rằng việc giá dầu giảm mạnh trong phiên 25/8 là phản ứng quá mức của thị trường. Công ty cảnh báo, giá dầu có thể tăng trở lại nếu Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Nhiều chuyên gia nhận định Iran vẫn có khả năng đáp trả bằng cách gây gián đoạn hoạt động vận chuyển. Điều này khiến thị trường tiếp tục lo ngại về nguồn cung và duy trì một phần “phí rủi ro” trong giá dầu.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 20/8, giá xăng E5 RON92 tăng 598 đồng/lít, lên mức tối đa 21.833 đồng/lít. Xăng E10 RON95 tăng 549 đồng/lít, lên mức tối đa 22.668 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.310 đồng/lít, lên mức tối đa 28.543 đồng/lít. Dầu mazut tăng 933 đồng/kg, lên 17.689 đồng/kg.