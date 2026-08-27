Doanh nghiệp đổi mới công nghệ được hỗ trợ tới 50% lãi suất vay

(VTC News) -

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đợt 1 năm 2026, dành cho doanh nghiệp thực hiện dự án, phương án đầu tư có nội dung chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Mẫu máy bay không người lái do doanh nghiệp Việt nghiên cứu và phát triển.

Theo đó, doanh nghiệp có thể đề nghị hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay phục vụ nhận chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu công nghệ, kết quả nghiên cứu, giải pháp chuyển đổi số; mua thông tin công nghệ, tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và phần mềm hỗ trợ.

Các khoản vay phục vụ thuê, mua thiết bị kiểm tra, đo lường, kiểm soát chất lượng; sản xuất thử nghiệm; thuê chuyên gia tư vấn, đào tạo nhân lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ; thiết kế, chế tạo mẫu thử, sản phẩm mới; thử nghiệm, kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng... cũng thuộc phạm vi xem xét.

Đáng chú ý, doanh nghiệp vay vốn để mua sắm trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất phục vụ ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng có thể được hỗ trợ.

Hỗ trợ tối đa 6% một năm trong 5 năm

Mức hỗ trợ bằng 50% lãi suất vay đã ký kết trong hợp đồng tín dụng giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, nhưng không vượt quá 6% một năm.

Thời hạn hỗ trợ được tính từ thời điểm Quỹ quyết định phê duyệt đến khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ trả nợ với tổ chức tín dụng, nhưng không quá 5 năm. Khoản vay phải còn tối thiểu 12 tháng tính đến thời điểm hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

Để được xem xét, doanh nghiệp phải có dự án, phương án đầu tư thuộc phạm vi hỗ trợ và đã được tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam, có thỏa thuận hợp tác với Quỹ, chấp thuận cho vay và ký hợp đồng tín dụng.

Doanh nghiệp phải có khả năng trả nợ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, triển khai dự án theo nội dung đăng ký và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Dự án được đánh giá dựa trên tính khả thi; mục tiêu, phương án triển khai, kết quả đầu ra; kế hoạch tài chính và cơ cấu nguồn vốn. Việc thực hiện cũng phải tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường và pháp luật liên quan.

Sản phẩm tạo ra từ dự án được xem xét về khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường và năng suất. Sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn đã công bố, là sản phẩm mới hoặc được cải tiến đáng kể so với sản phẩm hiện có, đáp ứng nhu cầu thị trường hoặc có tiềm năng tại thị trường trong và ngoài nước.

Công nghệ sử dụng trong dự án phải thuộc một trong các nhóm công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, trong đó có công nghệ chiến lược, công nghệ sạch hoặc công nghệ xanh. Công nghệ cần có lợi thế về kỹ thuật như giảm chi phí, tăng năng suất, nâng cao tính năng và chất lượng sản phẩm hoặc cải thiện hoạt động sản xuất.

Dự án đầu tư của doanh nghiệp phải có khả năng tạo mức tăng thêm của giá trị gia tăng tối thiểu 5%.

Dự kiến dành 50 tỷ đồng hỗ trợ đợt đầu

Với các hồ sơ đáp ứng điều kiện, Quỹ sẽ xem xét theo thứ tự ưu tiên. Trước hết là doanh nghiệp đã có hợp đồng tín dụng với tổ chức tín dụng ký thỏa thuận triển khai hỗ trợ lãi suất với Quỹ. Hợp đồng tín dụng phải được ký trong tối đa 24 tháng trước thời điểm công bố hỗ trợ.

Doanh nghiệp có mức tín nhiệm tốt cũng được ưu tiên, trong đó không có nợ xấu, nợ nhóm 2 tại các tổ chức tín dụng trong 24 tháng gần nhất và hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi trong một năm gần nhất.

Quỹ ưu tiên dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc Danh mục công nghệ chiến lược. Trong số các dự án đáp ứng điều kiện, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới công nghệ liên quan đến công nghệ chiến lược được ưu tiên.

Dự án có khả năng tạo mức tăng thêm của giá trị gia tăng từ 7% trở lên cũng nằm trong nhóm ưu tiên.

Kinh phí dành cho hỗ trợ lãi suất vay đợt 1/2026 dự kiến 50 tỷ đồng. Các doanh nghiệp được xem xét theo thứ tự thời gian nộp hồ sơ hợp lệ trên cổng thông tin điện tử của Quỹ cho đến khi kinh phí được sử dụng hết.

Hồ sơ gồm đề nghị và thuyết minh nội dung hỗ trợ lãi suất; hợp đồng cho vay kèm hồ sơ dự án, phương án đầu tư được tổ chức tín dụng chấp thuận; cam kết cung cấp thông tin và thực hiện dự án; tài liệu chứng minh tình trạng nợ và kết quả sản xuất kinh doanh cùng các tài liệu liên quan.

Hiện Quỹ hợp tác triển khai hỗ trợ lãi suất vay với VPBank, BIDV và các ngân hàng có thỏa thuận hợp tác với Quỹ trước thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ.

Hồ sơ đợt 1/2026 được tiếp nhận đến 17h ngày 20/9/2026. Doanh nghiệp có thể nộp trực tuyến qua hệ thống quản lý nhiệm vụ của Quỹ tại Cổng tiếp nhận hồ sơ online (yêu cầu chữ ký số) hoặc gửi bản cứng tới trụ sở Quỹ.