Doanh thu công nghiệp công nghệ số đạt 680.000 tỷ đồng trong tháng 8

(VTC News) -

Thông tin được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) công bố tại họp báo thường kỳ ngày 28/8. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa công nghệ số ước đạt 22,4 tỷ USD, tăng 41%.

Toàn cảnh họp báo thường kỳ tháng 8 Bộ KH&CN.

Một số chỉ số về hạ tầng và kinh tế số cũng tiếp tục tăng. Đến ngày 15/8, Việt Nam duy trì 699.722 tên miền quốc gia ”.vn”, tăng 5,5% so với cùng kỳ, trong đó hơn 20.300 tên miền được phát triển mới trong tháng. Tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 66%, đứng thứ hai Đông Nam Á và thứ 7 toàn cầu.

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) ghi nhận lũy kế 4,7 tỷ giao dịch tính đến giữa tháng 8, với 100% địa phương đã kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng.

Trong lĩnh vực bưu chính, doanh thu tháng 8 ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng trước và 22% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng đạt khoảng 440 triệu bưu gửi, tăng lần lượt 2,3% và 14%.

Ở lĩnh vực khoa học và công nghệ, từ ngày 15/7 đến 14/8, Việt Nam có 2.647 công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu Scopus. Đến cuối kỳ tháng 8, cả nước có 968 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 20 đơn vị sàn giao dịch khoa học và công nghệ.

Bộ KH&CN cũng tiếp nhận 18.348 đơn sở hữu công nghiệp trong tháng, tăng 30,1% so với tháng 8/2025 và cấp 8.473 văn bằng bảo hộ.

Tập trung công nghệ chiến lược, AI và hạ tầng số

Trong tháng 8, Bộ KH&CN tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, công nghiệp công nghệ số và tăng cường năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Một trong những bước đi đáng chú ý là việc thành lập Mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu ngày 2/8. Mạng lưới hướng tới tập hợp chuyên gia trình độ cao, kết nối nguồn tri thức trong và ngoài nước để phục vụ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng AI và đào tạo nhân lực.

Bộ cũng tổ chức lấy ý kiến cho khung dự thảo Chiến lược quốc gia về phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản đến năm 2045.

Ông Hà Minh Hiệp, Chánh văn phòng Bộ KH&CN, phát biểu tại họp báo.

Trong lĩnh vực công nghệ chiến lược, Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược; đồng thời phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.

Bộ KH&CN ban hành các quy định về trình tự tài trợ, đặt hàng và cơ chế tài chính cho nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ thuộc chương trình này.

Hợp tác quốc tế về công nghệ số, AI và bán dẫn cũng được thúc đẩy. Trong chuyến công tác Australia, các đơn vị của Bộ ký biên bản ghi nhớ hợp tác về công nghệ số, bán dẫn và AI; Việt Nam và Australia ký biên bản ghi nhớ về kinh tế số, hướng tới thúc đẩy thương mại điện tử, nền tảng và kỹ năng số.

Bộ KH&CN cũng cho biết đã đàm phán thành công với cơ quan quản lý Hoa Kỳ về tần số, quỹ đạo vệ tinh băng Ka, đáp ứng nhu cầu triển khai dự án VINASAT-3.

Trong các hoạt động hợp tác với Singapore cuối tháng 8, các lĩnh vực hạ tầng số, kết nối định danh điện tử VNeID - Singpass, AI và bán dẫn tiếp tục được xác định là những nội dung trọng tâm.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu trọng yếu

Trong tháng 9, Bộ KH&CN dự kiến tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, trong đó xây dựng Đề án đất hiếm; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Khoa học và Công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Một trọng tâm khác là triển khai Đề án xây dựng các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia phục vụ phát triển công nghệ chiến lược; triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược sau khi được thẩm định, phê duyệt.

Bộ cũng xây dựng định hướng nghiên cứu cơ bản ưu tiên giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 và tiếp tục xây dựng Chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2035.

Đối với chuyển đổi số và công nghiệp công nghệ số, Bộ đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng các cơ sở dữ liệu trọng yếu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, triển khai các nền tảng số dùng chung quốc gia và tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghiệp bán dẫn lần thứ hai năm 2026.

Bộ cũng sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng điện, viễn thông tại các thôn, bản chưa có điện, chưa có sóng; tiếp tục phát triển hạ tầng cho công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, công nghiệp không gian vũ trụ, kinh tế tầm thấp và công nghiệp lượng tử.