(VTC News) -

Làm IT tại Hà Nội với mức lương khoảng 20 triệu đồng/tháng nhưng Hoàng (30 tuổi, Hưng Yên) vẫn lần lữa mỗi khi bố mẹ giục chuyện lập gia đình. Sau khi trừ chi phí thuê nhà, sinh hoạt phí đắt đỏ ở thủ đô, một tuần đôi cuộc nhậu cùng bạn, số tiền còn lại trong tài khoản của Hoàng chẳng còn bao nhiêu.

“Tôi không nhất thiết phải có nhà mới lấy vợ nhưng ít nhất cũng phải nhìn thấy khả năng mua được nhà trong vài năm tới. Hiện giờ, điều đó vẫn quá xa”, Hoàng nói.

Lương 20 triệu, tiền thuê nhà còn chật vật, người trẻ ngậm ngùi hoãn cưới (Ảnh minh họa)

Minh Anh (27 tuổi, nhân viên kế toán) có người yêu 4 năm nhưng mới đây bị người yêu chia tay sau nhiều lần cô trì hoãn đám cưới.

Minh Anh làm kế toán cho một công ty tư nhân nhỏ với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Còn người yêu làm chuyên viên marketing cho một doanh nghiệp thương mại điện tử với thu nhập 13 - 15 triệu đồng/tháng. Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, người yêu cô ngỏ ý tổ chức đám cưới nhưng Minh Anh chần chừ vì sợ... chết chìm trong hóa đơn.

“Sau khi cưới, chắc chắn chúng mình chưa thể mua được nhà Hà Nội. Để mua được, vợ chồng mình phải có sẵn ít nhất 500 triệu tiền tiết kiệm và gánh khoản nợ ngân hàng mỗi tháng 15 - 20 triệu đồng. Điều này vượt quá khả năng.

Còn nếu thuê nhà dài hạn, mỗi tháng tiền thuê cũng 6 - 7 triệu, chi phí sinh hoạt, ăn uống, đi lại, đối nội đối ngoại và những khoản phát sinh tối thiểu ngốn thêm 10 - 12 triệu/tháng. Với thu nhập hiện tại, tiền thuê nhà còn chật vật thì tích cóp bao giờ mới mua được nhà, rồi còn tiền sữa bỉm, học hành cho con sau này?”, Minh Anh bộc bạch.

Cô muốn cả hai dành thêm 2 - 3 năm để tập trung làm việc, nâng cao thu nhập nhưng người yêu tự ái, cho rằng Minh Anh quá tính toán, thiếu niềm tin vào tình yêu nên chủ động nói lời chia tay.

Cùng chung quan điểm, nhiều bạn trẻ thừa nhận áp lực kinh tế khiến họ rơi vào trạng thái tâm lý tự ti và dè chừng.

“Tôi đồng ý với quan điểm: Không có tiền thì không kết hôn. Tôi không thích bị phụ thuộc kinh tế vào người khác. Chưa kể, kết hôn xong còn phải lo đủ thứ chuyện từ gia đình hai bên tới con cái sau này, quá nhiều vấn đề phát sinh nên tạm thời mình không nghĩ tới việc này” Bích Ngọc (25 tuổi, Hà Nội) bày tỏ.

Rào cản ‘cơm áo gạo tiền’

Thực trạng người trẻ trì hoãn kết hôn và ngại sinh con trở thành xu hướng xã hội rõ nét tại các đô thị lớn.

Khảo sát do Cục Dân số (Bộ Y tế) cho thấy 31,4% người độc thân không muốn lập gia đình và 27,1% ngần ngại trước việc sinh con.

Theo BS Mai Trung Sơn (Cục Dân số - Bộ Y tế) cho biết, những cái xua tay chần chừ trước ngưỡng cửa 30 tuổi của người trẻ không chỉ xuất phát từ sự thay đổi trong quan niệm sống, mà phản ánh thực tế “cơm áo gạo tiền” đang trở thành rào cản lớn nhất ngăn người trẻ chạm tay vào hạnh phúc gia đình.

Hiện giá bất động sản tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM ngày càng vượt xa khả năng sở hữu của người trẻ. Nhiều dự án chung cư giá từ 40 - 50 triệu đồng/m², thậm chí vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m².

Để sở hữu một căn hộ bình dân khoảng hơn 2 tỷ đồng, nếu không có sự hỗ trợ của gia đình, người mua thường phải tích lũy tối thiểu 30% giá trị căn hộ. Nhưng với mức lương phổ biến từ 20 - 30 triệu đồng/tháng, chỉ riêng việc trả tiền thuê nhà và trang trải sinh hoạt phí đắt đỏ đã ngốn gần hết thu nhập. Việc tích lũy vài trăm triệu đến gần tỷ đồng trở thành thách thức vô cùng nghiệt ngã, tước đi cơ hội an cư của các cặp đôi trẻ trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình.

“Cơm áo gạo tiền” đang trở thành rào cản lớn nhất ngăn người trẻ chạm tay vào hạnh phúc gia đình (Ảnh minh họa: AI)

Bác sĩ Sơn phân tích, hôn nhân vốn gắn liền với hàng loạt cam kết dài hạn như nhà cửa, con cái và vô số khoản chi phí phát sinh. Khi đối mặt với áp lực tài chính quá lớn, não bộ con người dễ tự động “kích hoạt” cơ chế lo âu và tự ti, làm suy giảm những cảm xúc tích cực trong mối quan hệ.

Đồng thời, áp lực này liên tục gợi mở những rủi ro nếu bước vào đời sống vợ chồng. Hậu quả là người trẻ chọn cách trì hoãn kết hôn để chờ đến khi “ổn định hơn”, dẫu cho tiêu chuẩn ổn định đó đang ngày càng khó chạm tới. Họ không hề ngại yêu, mà chỉ ngại bước vào cuộc hôn nhân thiếu nền tảng an toàn để gắn bó lâu dài.

Ở góc độ xã hội, TS. Trịnh Phương Thảo (Giảng viên Khoa Công tác xã hội, Đại học Sư phạm Hà Nội) nhấn mạnh, người trẻ ngày nay tư duy rất thực tế. Họ không chỉ tính toán chi phí cho một đám cưới rình rang, mà lo lắng sâu xa cho bài toán nhà ở, sự ổn định công việc, khả năng nuôi dạy con cái và việc duy trì chất lượng cuộc sống lâu dài.

Khái niệm ổn định trở nên xa xỉ khi công việc hay triển vọng tương lai đầy biến động. Vì thế, giới trẻ không hề phản đối hôn nhân, họ chỉ chưa sẵn sàng gánh vác một “cam kết dài hạn” khi nền tảng dưới chân chưa đủ vững.

Các chuyên gia khẳng định, trì hoãn kết hôn ở giới trẻ không đơn thuần là sự thay đổi về mặt lối sống hay tâm lý cá nhân, mà là tấm gương phản chiếu những áp lực sinh kế rất thật tại các đô thị hiện đại.

Muốn giải bài toán “ngại cưới, ngại sinh”, việc chỉ kêu gọi hay thay đổi nhận thức là chưa đủ. Xã hội cần những chính sách an sinh toàn diện và thiết thực hơn từ phát triển nhà ở xã hội, kiểm soát chi phí sinh hoạt đô thị đến hỗ trợ y tế, giáo dục cho trẻ em. Chỉ khi giải được gánh nặng tài chính, người trẻ mới có thể tìm thấy cảm giác an toàn để tự tin bước qua ngưỡng cửa hôn nhân và cùng nhau xây dựng tổ ấm.