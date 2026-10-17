Đưa BV Phụ sản TW cơ sở 2 trở thành bệnh viện kiểu mẫu trong khu vực ASEAN

Bệnh viện Phụ sản TW cơ sở 2 được xây dựng trên diện tích khoảng 6 ha tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, Hà Nội với quy mô 300 giường bệnh nội trú, gồm 17 khoa và 11 bộ phận chuyên môn. Công trình được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, phục vụ khám, điều trị các bệnh lý sản phụ khoa, hỗ trợ sinh sản, chăm sóc sơ sinh và xử trí thai kỳ nguy cơ cao…

Quy trình quản lý, chuyên môn liên thông hai cơ sở là một

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS.TTND Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc BV Phụ sản TW, cho biết cơ sở 2 là kết quả của quá trình chuẩn bị, đầu tư và nỗ lực của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên bệnh viện, cùng sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Y tế, thành phố Hà Nội và sự đồng thuận của người dân địa phương.

Theo GS.TS Nguyễn Duy Ánh, cơ sở mới không chỉ được đầu tư khang trang, đồng bộ về hạ tầng, trang thiết bị y tế mà còn được tổ chức vận hành theo mô hình liên thông giữa hai cơ sở, bảo đảm người bệnh được tiếp cận đội ngũ chuyên gia và chất lượng điều trị tương đương.

GS.TS.TTND Nguyễn Duy Ánh khẳng định, tập thể bệnh viện sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, triển khai đồng bộ các kỹ thuật và dịch vụ tại cơ sở 2 nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đã được đầu tư.

“Đến hôm nay, bệnh viện hoạt động ổn định, các quy trình quản lý, quy trình chuyên môn đã liên thông hai cơ sở như một. Một bệnh viện hiện đại, tiên tiến đã chính thức vận hành. Bệnh viện chúng tôi xin cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện cao nhất và triển khai đồng bộ tất cả các kỹ thuật, dịch vụ tại cơ sở 2 để phát huy tốt nhất nguồn lực, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân” - GS.TS Nguyễn Duy Ánh nhấn mạnh.

Các đại biểu ấn nút chính thức khai trương BV Phụ sản TW cơ sở 2. (Ảnh: BV cung cấp)

Đưa BV Phụ sản TW cơ sở 2 trở thành hình mẫu bệnh viện hiện đại của ASEAN

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, biểu dương những đóng góp của BV Phụ sản TW trong suốt 71 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là những thành tựu trong lĩnh vực sản phụ khoa, y học bào thai, hỗ trợ sinh sản và chăm sóc trẻ sơ sinh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng việc thành lập BV Phụ sản TW cơ sở 2 là dấu mốc quan trọng, không chỉ mở rộng năng lực khám, chữa bệnh của BV Phụ sản TW mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Thủ đô và các địa phương lân cận.

Thực hiện nhiệm vụ này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bệnh viện Phụ sản TW tổ chức vận hành đồng bộ, chuyên nghiệp, bảo đảm nguyên tắc: “hai cơ sở - một đội ngũ - một chuẩn mực chuyên môn”, không có sự khác biệt về chất lượng điều trị và phục vụ người bệnh. Cùng với phát triển kỹ thuật cao ở các lĩnh vực chuyên sâu như: y học bào thai, bảo tồn chức năng sinh sản, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, điều trị thai kỳ nguy cơ cao, ung thư phụ khoa…, bệnh viện cần coi trọng y đức, văn hóa ứng xử và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc.

Đặc biệt, một trong những định hướng quan trọng được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là phát triển BV Phụ sản TW cơ sở 2 thành bệnh viện kiểu mẫu trong khu vực ASEAN.

“Xây dựng mô hình quản trị hiện đại, công khai, minh bạch, lấy dữ liệu, chất lượng và hiệu quả làm cơ sở điều hành; phát huy hiệu quả hệ thống bệnh án điện tử, quản lý thông minh và các nền tảng số phục vụ người bệnh; sử dụng hiệu quả nguồn lực được Nhà nước và xã hội đầu tư.

Đặc biệt, cần xác lập tầm nhìn đưa cơ sở 2 trở thành hình mẫu bệnh viện chuyên khoa hiện đại của khu vực ASEAN, từng bước đạt chuẩn quốc tế về quản trị, công nghệ và chất lượng dịch vụ; phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu gắn với du lịch chăm sóc sức khỏe, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến y tế có uy tín trong khu vực và quốc tế” - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo.

Phó Thủ tướng đồng thời đề nghị Bộ Y tế tiếp tục tháo gỡ khó khăn về cơ chế vận hành, nhân lực và chuyên môn; thành phố Hà Nội quan tâm hoàn thiện hạ tầng giao thông, các dịch vụ thiết yếu, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận bệnh viện.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đi thăm em bé ra đời trong ngày đầu khai trương BV. (Ảnh: BVCC)

Hiện BV Phụ sản TW cơ sở 2 được trang bị nhiều thiết bị tiên tiến như máy cộng hưởng từ 1,5 Tesla, hệ thống chụp nhũ ảnh 3D, siêu âm tích hợp trí tuệ nhân tạo, hệ thống xét nghiệm tự động, phòng mổ áp lực dương và hệ thống nội soi 4K. Trung tâm chăm sóc sơ sinh cũng được đầu tư các thiết bị hồi sức, máy thở và lồng ấp hiện đại, phục vụ chăm sóc trẻ sinh non, trẻ mắc bệnh lý nặng.

BV Phụ sản TW cơ sở 2 vận hành từ đầu tháng 8 năm 2026, sau hơn 2 tháng, trung bình mỗi ngày cơ sở tiếp nhận khoảng 300 lượt khám, thực hiện hơn 4.000 lượt xét nghiệm, khoảng 20 ca sinh và từ 5 đến 10 ca phẫu thuật phụ khoa; duy trì hoạt động điều trị nội trú với 150 giường bệnh.

Việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động được kỳ vọng góp phần giảm tải cho cơ sở 1 tại phố Triệu Quốc Đạt, mở rộng mạng lưới y tế chuyên sâu ở khu vực phía Tây Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện phát triển các kỹ thuật cao trong lĩnh vực sản phụ khoa và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.