Thất bại sau mổ thay khớp là nỗi ám ảnh của bác sĩ chấn thương chỉnh hình

(VTC News) -

“Thất bại của phẫu thuật khớp là thảm họa của ngành chấn thương chỉnh hình, nỗi ám ảnh của bác sĩ. Chúng tôi luôn muốn tìm cách khắc phục sau lần mổ đầu tiên và tránh để người bệnh phải trải qua những lần phẫu thuật tiếp theo”, TS.BS Lê Quang Huy, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, chia sẻ bên lề hội thảo những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối, ngày 17/10.

Biến chứng sau phẫu thuật thay khớp là nỗi trăn trở của các phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình. Khi một ca mổ thất bại, người bệnh không chỉ phải chịu thêm đau đớn, tốn kém mà còn có nguy cơ tiếp tục trải qua những cuộc phẫu thuật phức tạp hơn.

Theo bác sĩ Huy, bên cạnh nâng cao hiệu quả thay khớp lần đầu, việc tìm giải pháp xử trí biến chứng, khắc phục những ca phẫu thuật thất bại và hạn chế nguy cơ phải mổ lại nhiều lần đang là vấn đề được giới chuyên môn đặc biệt quan tâm.

Phẫu thuật thay khớp giúp nhiều người thoát khỏi những cơn đau kéo dài, cải thiện khả năng đi lại và trở lại sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên, khi khớp nhân tạo xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, việc phẫu thuật lại có thể trở thành thách thức lớn hơn nhiều so với lần đầu.

TS.BS Lê Quang Huy phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước cho người bệnh.

Theo bác sĩ Huy, kỹ thuật thay khớp lần đầu hiện đã được chuyển giao rộng rãi tại Việt Nam. Điều khiến giới chuyên môn quan tâm hơn là cách xử trí những trường hợp khớp nhân tạo bị hỏng, khi phẫu thuật viên phải giải quyết đồng thời nhiều khó khăn về kỹ thuật, chi phí và kết quả điều trị.

Ở những quốc gia có lịch sử phẫu thuật thay khớp lâu đời, các bác sĩ đã phải xử trí những trường hợp khớp nhân tạo hỏng sau khoảng 20 năm sử dụng. Đây là kinh nghiệm mà Việt Nam cần chuẩn bị từ sớm, khi số người được thay khớp lần đầu ngày càng tăng. “Thay khớp lần hai là câu chuyện khó khăn, cả về kỹ thuật, giá thành lẫn kết quả sau mổ”, bác sĩ Huy nhận định.

Nếu ca thay khớp đầu tiên không đạt kết quả như mong muốn hoặc khớp nhân tạo hỏng sau nhiều năm, người bệnh có thể cần thêm một cuộc phẫu thuật để khắc phục. Khi đó, bác sĩ không chỉ phải xử lý tổn thương hiện tại mà còn phải đánh giá tình trạng khớp đã phẫu thuật, khả năng cố định khớp nhân tạo và những vấn đề phát sinh từ lần mổ trước.

Theo bác sĩ Huy, khoảng 10 năm tới, Việt Nam có thể gặp nhiều trường hợp cần thay khớp lại hơn. Việc tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, trao đổi chuyên môn và cập nhật kỹ thuật sẽ giúp các bác sĩ chủ động hơn trước xu hướng này.

Thông tin thêm về những xu hướng đang định hình sự phát triển của phẫu thuật khớp háng và khớp gối hiện nay, bác sĩ Huy cho biết, phẫu thuật cơ xương khớp hiện hướng đến giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian phục hồi. Với những trường hợp đáp ứng điều kiện chuyên môn, người bệnh có thể vận động sớm, tập phục hồi chức năng và xuất viện trong vòng 24 giờ sau mổ.

Tuy nhiên, không phải người bệnh nào cũng phù hợp với lộ trình này. Thời gian nằm viện và phục hồi còn tùy thuộc vào loại phẫu thuật, tình trạng sức khỏe và diễn biến sau mổ.

Trong bối cảnh kỹ thuật điều trị ngày càng phát triển, việc trao đổi kinh nghiệm giữa các trung tâm trong nước và quốc tế được kỳ vọng giúp nâng cao chất lượng phẫu thuật. Đặc biệt, kinh nghiệm xử trí những ca thay khớp lại phức tạp sẽ ngày càng cần thiết khi số người từng được thay khớp tăng lên.

Với người bệnh, thành công không chỉ nằm ở việc hoàn thành ca mổ mà còn ở khả năng vận động, sinh hoạt và duy trì chất lượng cuộc sống lâu dài. Đó cũng là lý do giới chuyên môn không chỉ quan tâm đến kỹ thuật mới mà còn chú trọng cách phòng ngừa biến chứng và xử lý những trường hợp điều trị không đạt kết quả như mong muốn.

Chuyên gia khuyến cáo, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn điều trị, tái khám định kỳ sau thay khớp và thông báo sớm cho bác sĩ khi xuất hiện dấu hiệu bất thường để phát hiện, xử trí kịp thời các biến chứng, hạn chế nguy cơ phải phẫu thuật lại.