Công an Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ tàng trữ, lưu hành 10.000 USD tiền giả

Theo Công an TP Đà Nẵng, khoảng đầu tháng 12/2025, Lê Xuân Cương (SN 1991, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) đặt mua 100 tờ tiền đô la Mỹ giả trên mạng.

Sau khi nhận được tiền giả, Lê Xuân Cương rủ Võ Quốc Hòa (SN 1991, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) đi tiêu thụ tại nhiều nơi trên địa bàn TP Đà Nẵng để kiếm tiền tiêu xài.

Thủ đoạn của các đối tượng là lựa chọn các cửa hàng nhỏ, không có máy phát hiện tiền giả; chọn thời gian tiêu thụ vào lúc tờ mờ sáng để nhân viên bán hàng mất cảnh giác.

Về đặc điểm tờ tiền giả tiêu thụ: Tờ tiền có hình dạng giống tờ đô la Mỹ mệnh giá 100 USD; trên mặt trước tờ tiền có số sê-ri ZS65889777A và dòng chữ “100 MOTION PICTURE PURPOSES”.

Nhằm phục vụ công tác điều tra được khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị ai là người bị hại liên quan đến việc tiêu thụ tiền đô la Mỹ giả nêu trên thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng, số điện thoại: 0694260241, địa chỉ: 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng (gặp Điều tra viên Lê Kim Thành Công) để giải quyết.

Được biết, hồi tháng 8/2025, Công an TP Đà Nẵng cũng tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội bằng hình thức mua bán tiền giả.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Nguyễn Quang Quy (SN 2002) và Nguyễn Minh Kinh Kha (SN 2000, cùng trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng). Từ tháng 4/2025 đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, Quy và Kha đã nhiều lần sử dụng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước.

Cụ thể, cả hai sử dụng các thông tin không đúng sự thật, sau đó chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook như các trang: “Shop Đổi Tiền Uy Tín Không Cọc”, “Shop Polime Uy Tín Không Cọc”… để “đổi 1 triệu đồng tiền thật lấy 15 triệu đồng tiền giả, 2 triệu đồng tiền thật đổi 33 triệu đồng tiền giả”.

Khi có người nhắn tin đến các fanpage trên với mục đích mua tiền giả thì Quy, Kha yêu cầu họ gửi thông tin địa chỉ người nhận (gồm số điện thoại, địa chỉ nhận hàng cụ thể, tên trên Facebook) để các đối tượng này liên lạc lại.

Sau khi có danh sách những người có nhu cầu mua tiền giả thì Quy, Kha cùng nhau phân chia nhiệm vụ để gọi điện thoại cho từng người. Trong đó, Quy sử dụng số điện thoại 0793.370.437 (có đăng ký tài khoản Zalo là “Văn Danh”) để liên lạc và đóng giả làm người bán hàng (tiền giả); Kha sử dụng số điện thoại 0767.757.014 (có đăng ký tài khoản Zalo là “Huy Vũ”) để gọi điện và đóng giả làm người giao hàng (tiền giả).

2 đối tượng sau đó yêu cầu các bị hại kết bạn bằng tài khoản Zalo, mua thẻ cào game hoặc thẻ cào điện thoại với mệnh giá các loại rồi gửi hình ảnh qua cho Quy và Kha. Khi có được hình ảnh thẻ cào, 2 đối tượng nhanh chóng chụp lại để lấy thông tin mã thẻ, đồng thời giả vờ xác nhận giao hàng. Khi đã chiếm đoạt được thông tin trong các thẻ cào, Quy và Kha lập tức chặn liên lạc với các bị hại.