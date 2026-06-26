Lựa chọn sản phẩm chính hãng: Bước đầu bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người dùng

(VTC News) -

Vì sao nên lựa chọn sản phẩm chính hãng?

Nhiều người lựa chọn sản phẩm dựa trên hương vị hoặc giá thành sản phẩm, tuy nhiên yếu tố quan trọng hơn là sản phẩm chính hãng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và khả năng truy xuất thông tin. Người tiêu dùng có thể dễ dàng xác định đơn vị sản xuất, thành phần, nguồn gốc, hướng dẫn sử dụng và kênh phân phối chính thức.

Đồng thời, việc lựa chọn sản phẩm chính hãng cũng giúp người tiêu dùng được tiếp cận đầy đủ thông tin sản phẩm, được doanh nghiệp hỗ trợ khi cần xác minh, phản ánh hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng.

Đây là những giá trị mà các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc không thuộc hệ thống phân phối chính thức khó có thể đáp ứng.

Những rủi ro khi lựa chọn sản phẩm không rõ nguồn gốc

Đối với các sản phẩm không rõ nguồn gốc, người tiêu dùng thường gặp khó khăn trong việc xác định đơn vị chịu trách nhiệm, điều kiện sản xuất, bảo quản cũng như quá trình lưu thông của sản phẩm.

Từ đó dẫn đến việc người tiêu dùng không có đủ cơ sở để đánh giá chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm. Không chỉ vậy, khi phát sinh sự cố, cũng khó để người mua được hỗ trợ hoặc bảo vệ quyền lợi. Đó là lý do người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn sử dụng sản phẩm chính hãng.

Muối chấm Hảo Hảo quy cách hũ là sản phẩm gia vị độc lập duy nhất được Acecook Việt Nam sản xuất và phân phối.

Người tiêu dùng nên lưu ý gì khi lựa chọn gia vị?

Đối với các sản phẩm gia vị nói riêng, nhóm sản phẩm thường được sử dụng trực tiếp trong nhiều món ăn, người tiêu dùng nên dành thời gian kiểm tra kỹ trước khi lựa chọn.

Một số lưu ý đơn giản có thể giúp hạn chế rủi ro như:

Kiểm tra tên sản phẩm, đơn vị sản xuất và nguồn gốc xuất xứ.

Quan sát bao bì, tem nhãn, hạn sử dụng và tình trạng sản phẩm.

Ưu tiên mua tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đại lý hoặc các kênh phân phối chính thức.

Tham khảo thông tin từ website hoặc fanpage chính thức của doanh nghiệp khi cần xác minh thông tin sản phẩm.

Những bước kiểm tra đơn giản này không chỉ giúp người tiêu dùng lựa chọn đúng sản phẩm mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của chính mình.

Minh bạch thông tin giúp người tiêu dùng lựa chọn đúng

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, Acecook Việt Nam xác định việc minh bạch thông tin sản phẩm và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng là nền tảng để xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Nguyên tắc minh bạch về nguồn gốc và hệ thống phân phối chính thức cũng được Acecook Việt Nam áp dụng đối với các sản phẩm mang thương hiệu Hảo Hảo.

Đối với sản phẩm mì Hảo Hảo, các gói gia vị luôn được sản xuất, kiểm soát chất lượng và đóng gói đồng bộ cùng sản phẩm mì ăn liền hoàn chỉnh theo hệ thống quản lý chất lượng của Acecook Việt Nam. Do đó, doanh nghiệp không kinh doanh cũng như không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh các gói muối riêng lẻ.

Đối với người tiêu dùng có nhu cầu sử dụng riêng gia vị muối Hảo Hảo, Acecook Việt Nam hiện nghiên cứu, sản xuất và phân phối Muối chấm Hảo Hảo quy cách hũ như một dòng sản phẩm độc lập. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình quản lý chất lượng của công ty và được phân phối thông qua các hệ thống bán lẻ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các kênh phân phối chính thức trên toàn quốc.

Việc phân phối thông qua hệ thống chính thức không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng xác minh nguồn gốc sản phẩm mà còn đảm bảo khả năng truy xuất thông tin, tiếp nhận hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi khi cần thiết.

Minh bạch để xây dựng niềm tin

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng, việc lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Bên cạnh sự chủ động của khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm chính hãng, Acecook Việt Nam cũng cần không ngừng minh bạch thông tin, duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng và sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Đối với Acecook Việt Nam, minh bạch thông tin không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là một trong những cách thiết thực để người tiêu dùng có đủ cơ sở lựa chọn đúng sản phẩm, sử dụng an tâm và được bảo vệ đầy đủ quyền lợi của mình.