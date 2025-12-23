Lớp sơn 4,5 tỷ đồng và hiệu ứng thị giác trên McLaren 750S Spider

McLaren 750S Spider MSO Orange Coriolis là phiên bản 750S Spider độc nhất tại Việt Nam với toàn bộ ngoại thất được hoàn thiện thủ công trong hơn 260 giờ bởi đội ngũ MSO. (Ảnh: Hùng Cường)
Thiết kế thân xe thấp và kéo dài, nổi bật với đặc tính khí động học của 750S Spider. Các mảng màu cam được bố trí có chủ đích nhằm dẫn hướng thị giác dọc theo thân xe, tạo hiệu ứng chuyển động theo luồng khí. (Ảnh: Hùng Cường)
Phối màu Orange Coriolis mô phỏng chuyển động xoáy của luồng khí khi xe di chuyển. Sự chuyển sắc được xử lý mượt mà giữa các tông màu, tạo chiều sâu thị giác và làm nổi bật hình khối thân xe dưới các góc sáng khác nhau. (Ảnh: Hùng Cường)
Phần mũi xe thấp hơn, bộ chia gió trước mở rộng và hốc hút gió tinh chỉnh giúp cải thiện lực ép khí động học. Đây là những thay đổi quan trọng so với thế hệ 720S. (Ảnh: Hùng Cường)
Lớp sơn nền Sandstone Black kết hợp hai tông cam Sunburst Orange và Azores Orange. Hiệu ứng chuyển sắc được xử lý thủ công, tạo chiều sâu thị giác khi quan sát ở cự ly gần. (Ảnh: Hùng Cường)
McLaren 750S Spider MSO Orange Coriolis sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép đặt giữa, cho công suất 750 mã lực. Trọng lượng khô 1.326 kg giúp xe tăng tốc 0–100 km/h trong 2,8 giây và đạt tốc độ tối đa 332 km/h. (Ảnh: Hùng Cường)
Phiên bản Spider với mui cứng xếp điện cho phép mở hoàn toàn khoang lái. Nội thất hướng tối đa vào người điều khiển, sử dụng da và Alcantara tối màu làm nền. Các chi tiết màu cam tạo sự liên kết với chủ đề ngoại thất. (Ảnh: Hùng Cường)
Hệ thống McLaren Control Launcher (bộ ghi nhớ và kích hoạt nhanh thiết lập lái) cho phép lưu các cấu hình cá nhân về chế độ lái, hệ truyền động và khí động học, đồng thời kích hoạt toàn bộ chỉ với một thao tác. (Ảnh: Hùng Cường)
Ghế đua Carbon Fiber có cấu trúc hai lớp cải tiến, giảm 33% trọng lượng so với ghế tiêu chuẩn. Mỗi vỏ ghế chỉ nặng 3,35 kg. (Ảnh: Hùng Cường)
McLaren 750S Spider MSO Orange Coriolis hiện được phân phối tại Việt Nam với mức giá từ 29,4 tỷ đồng, giới hạn một phiên bản độc nhất. (Ảnh: Hùng Cường)
