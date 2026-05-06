Các quốc gia khuyến cáo nguyên tắc an toàn khi đổ xăng

Tại nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh và Australia, quy trình đổ xăng được kiểm soát chặt chẽ thông qua các bộ quy chuẩn an toàn từ cả cơ quan quản lý và các tập đoàn dầu khí lớn. Theo Hiệp hội Phòng cháy Chữa cháy Quốc gia Mỹ (NFPA), một trong những rủi ro ít người chú ý là hiện tượng tĩnh điện.

Cơ quan này khuyến cáo tài xế không nên quay lại vào trong cabin xe khi vòi bơm đang hoạt động vì hành động này có thể tạo ra tĩnh điện trên cơ thể người. Khi tài xế bước ra và chạm vào vòi bơm, một tia lửa điện nhỏ có thể phát sinh, dẫn đến hỏa hoạn nếu gặp hơi xăng nồng độ cao. Nếu buộc phải vào xe, người dùng được khuyên nên chạm vào phần vỏ kim loại của xe ở vị trí cách xa bình xăng sau khi bước ra để triệt tiêu tĩnh điện trước khi chạm vào vòi bơm.

Tại Australia, tập đoàn năng lượng BP đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc quản lý người đi cùng. Theo đó, hành khách nên ngồi yên trong xe suốt quá trình tiếp nhiên liệu để tránh gây xao nhãng hoặc va chạm trong khu vực trạm bơm vốn có nhiều phương tiện qua lại.

Đặc biệt, trẻ em dưới 15 tuổi tại nước này bị cấm sử dụng vòi bơm xăng, ngay cả khi có sự giám sát của người lớn. Trường hợp trẻ em rời khỏi xe, cha mẹ phải đưa trẻ đến khu vực an toàn như cửa hàng tiện ích hoặc phòng chờ của trạm xăng để tránh các rủi ro không mong muốn.

Quy định cấm điện thoại di động tại cây xăng hiện diện ở hầu hết các quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Dù các nghiên cứu khoa học chưa tìm thấy bằng chứng trực tiếp về việc sóng điện thoại gây cháy nổ, nhưng các chuyên gia an toàn vẫn giữ nguyên lệnh cấm do lo ngại về pin điện thoại nếu bị lỗi hoặc rơi mạnh có thể phát ra tia lửa điện. Ngoài ra, việc sử dụng điện thoại khiến người dùng mất tập trung vào các tình huống rò rỉ nhiên liệu, tràn bình hoặc các nguy cơ xung quanh.

Tại các trạm xăng tự phục vụ ở châu Âu và Mỹ, vòi bơm thường có chế độ tự ngắt khi bình đầy. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng không cố gắng bơm thêm sau khi vòi đã ngắt vì việc này không chỉ khiến xăng dễ tràn ra sàn trạm gây nguy hiểm mà còn có thể làm hỏng hệ thống kiểm soát hơi xăng của phương tiện, dẫn đến đèn cảnh báo động cơ phát sáng.